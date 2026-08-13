[베트남 증시] 1800P 목전에서 차익 실현, 하락...外人도 '순매도'

AI 핵심 요약beta
- 13일 베트남 증시가 1800선 근접 후 하락했다.
- VN지수는 1.54% 내린 1765.63포인트로 마쳤다.
- 외국인 순매도와 차익실현이 약세를 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 283.34(-5.11, -1.77%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 13일 베트남 증시는 하락했다. 유동성은 다소 증가했지만 1800포인트선에 근접한 뒤 차익 실현 매물이 출회했다.
호찌민 VN지수는 1.54% 하락한 1,765.63포인트, 하노이 HXN지수는 1.77% 내린 283.34포인트로 거래를 마쳤다.
세 거래소 전체의 총거래량은 전 거래일 대비 증가하여 8억 3,300만 주를 넘어섰으며, 총 거래액은 20조 5,200억 동(약 1조 1,204억 원)를 넘어섰다.
외국인 투자자들은 3대 거래소 전체에서 5,580억 동이 넘는 순매도를 기록하며 다시 순매도에 나섰다. TCB(Techcombank), VHM(Vinhomes), VIC(Vingroup Joint Stock Company), HPG(Hoa Phat Group), ACB(Asia Commercial Joint Stock Bank) 등의 종목에 집중 매도세를 보였다.
업종별로 보면 소프트웨어 관련 주식들이 이번 거래에서 대부분 하락세를 보이며 2.22% 떨어졌다 이는 주로 FPT(FPT Corporation), ELC(Elcom Technology Communications Corporation) 등의 하락세에 기인한 것이다.
부동산 섹터도 약세를 나타냈다. VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM(Vinhomes), KSF(Sunshine Group Joint Stock Company), VRE(Vincom Retail JSC), NVL(No Va Land Investment Group Corporation) 등 모두 하락했다.
다만, 화학, 부동산, 은행 등 부문에 대한 매수세가 VN지수의 하락폭을 제한했다.
전문가들은 단기적으로 지수가 1,800포인트에 도달했을 때 강한 매도세가 나타난 것은 주의해야 할 신호이며, 특히 중기적 추세가 여전히 하락 상태를 유지하고 있는 상황에서는 더욱 그러하다고 지적했다. 이에 따라 1,800포인트 부근이 VN지수에 상당한 저항선이 될 가능성이 높으며, 1,830포인트 부근은 향후 주시해야 할 더 먼 저항선이 될 것이라고 예상했다.
ACB 증권은 "만약 매도 물량(공급)이 계속해서 높은 수준을 유지한다면, 지수가 이 저항선들을 돌파하는 데 실패한 후 조정 국면에 진입할 수 있다"라고 전망했다.
hongwoori84@newspim.com