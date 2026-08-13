인제니아테라퓨틱스, 코스닥 상장…공모가 1만2000원

AI 핵심 요약beta
- 인제니아테라퓨틱스가 18일 코스닥에 상장했다.
- 공모가는 1만2000원, 공모금액은 600억원이다.
- 2025년 매출은 없고 영업손실 2333만달러를 냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인제니아테라퓨틱스가 오는 18일 코스닥시장에 상장한다. 공모가는 1만2000원, 공모금액은 600억원이다.
13일 한국거래소에 따르면 거래소는 이날 인제니아테라퓨틱스의 코스닥시장 신규상장을 승인했다. 매매거래는 오는 18일부터 시작된다. 상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
인제니아테라퓨틱스는 미국 기업으로 2018년 3월 22일 설립됐다. 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이며 주요 제품은 IGT-427, IGT-302, IGT-303이다.
공모 후 발행주식총수를 기준으로 한 주요 주주는 한상열 대표가 17.2%를 보유하고 있으며, 한 대표 외 4명의 지분율은 20.5%다. 거래소 자료에 따르면 최대주주 지분에는 가족 신탁이 포함돼 있다.
회사는 2025년 연결 기준 매출이 없었으며 영업손실 2333만8334달러, 당기순손실 1859만6626달러를 기록했다. 거래소가 적용한 2025년 평균 환율 1422.2원을 기준으로 원화 환산 영업손실은 331억9200만원, 당기순손실은 264억4800만원이다.
현재 자본금은 3986달러다. 종업원 수는 27명이다.
이번 공모 규모는 600억원이며 공모가격은 1만2000원이다. 원주 보통주의 액면가는 0.0001달러이며 원주 1주당 주식예탁증서(DR) 1주를 발행한다. 상장주선인은 삼성증권이다.
dconnect@newspim.com