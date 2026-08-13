한투, KDB생명 매각 우선협상대상자로 선정

AI 핵심 요약beta
- 한국투자금융지주가 13일 KDB생명 우선협상대상자로 선정됐다.
- 한투금융은 보험업 첫 진출로 사업 포트폴리오를 넓히게 됐다.
- 산은과 한투금융은 세부 인수 조건 협상에 나서게 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국투자금융지주가 KDB생명 매각 우선협상대상자로 선정됐다. 보험 계열사가 없는 한투금융이 KDB생명을 품게 되면 보험업에 처음 진출하게 된다.
13일 한국투자금융지주는 한국산업은행 등으로부터 KDB생명보험 매각과 관련해 우선협상대상자로 선정됨을 통보받았다고 공시했다.
앞서 지난 7일 진행된 본입찰에는 한국투자금융지주와 한화생명, 흥국생명 등 3곳이 최종 인수제안서를 제출했다. 예비입찰에 참여했던 삼성생명과 교보생명은 본입찰에는 참여하지 않았다.
한국투자금융지주는 보험 계열사가 없어 KDB생명 인수를 통해 보험업에 진출하고 증권 중심의 사업 포트폴리오를 다변화할 수 있다는 점에서 유력 후보 중 하나로 꼽혀왔다.
이번 우협 선정 과정에서는 인수가격뿐 아니라 인수 이후 자본확충 계획과 산은에 요구한 증자 규모, 자금조달 능력 등이 종합적으로 고려된 것으로 보인다.
KDB생명 매각은 이번이 일곱 번째 도전이다. 산업은행은 2014년부터 여섯 차례 매각을 추진했지만 대주주 적격성이나 추가 자금 부담 등의 문제로 거래가 무산돼 왔다.
산은과 한국투자금융지주는 향후 세부 인수 조건 등에 대한 협상을 진행할 예정이다. 최종 거래가 성사될 경우 한국투자금융그룹은 은행을 제외하고 증권·자산운용·저축은행·캐피탈에 이어 생명보험까지 아우르는 금융 포트폴리오를 갖추게 된다.
yunyun@newspim.com