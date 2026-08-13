靑 "5·18은 명실상부 민주화 운동…왜곡·폄훼 엄단해야"

AI 핵심 요약beta
- 강유정 청와대 수석대변인이 13일 5·18 왜곡·폄훼를 엄단해야 한다고 밝혔다.
- 이진숙 국민의힘 의원이 국회서 5·18 관련 포럼을 열어 여권 비판이 쏟아졌다.
- 국민의힘은 당 입장이 아니라고 했고 민주당은 강경 대응을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이진숙 국민의힘 의원이 국회에서 우파 단체들과 5·18 민주화운동 관련 포럼을 열어 여권의 강한 비판을 받은 가운데, 청와대는 5·18을 왜곡·폄훼하는 시도는 사회적으로 엄단해야 한다고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 13일 청와대에서 "5·18 광주 민주화운동은 대한민국 민주주의를 수호하고 발전시킨 명실상부한 민주화 운동"이라며 이같이 밝혔다.
이어 "허위사실 유포 등이 있다면 이는 다른 차원에서 접근해야 할 문제"라고 덧붙였다.
강 대변인은 이날 브리핑에서 이진숙 의원의 포럼과 관련한 질문에 "정확히 파악되지 않은 사항이라 추후 확인 후 답하겠다"며 즉답을 피했다.
앞서 이 의원은 이날 국회도서관에서 뉴라이트 인사인 이영훈 전 서울대 교수가 대표를 맡은 시민단체 '새역사국민운동'과 공동으로 해당 포럼을 열었다.
이에 국민의힘 원내지도부는 논의된 내용이 당의 공식 입장이 아니라고 밝혔고, 더불어민주당은 국민의힘이 5·18을 폄훼하고 있다며 강경 대응을 예고했다.
yek105@newspim.com