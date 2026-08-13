뉴욕증시 프리뷰, 미 주가선물 혼조...美 PPI 예상 밑돌자 금리 동결 기대↑

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유가 2% 하락…호르무즈 긴장에도 수요 둔화 주목

7월 PPI 예상 밑돈 '보합'…9월 금리 동결 기대 강화

액셀러런트 44% 폭등…버켄스탁 10%↑

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물은 13일(현지시간) 국제유가가 2%가량 하락한 가운데 혼조세를 보였다. 전날 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상에 부합한 데 이어 이날 발표된 생산자물가지수(PPI)도 예상보다 온건하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 금리 동결 기대가 더욱 커졌다. 기업 실적에 따라 개별 종목의 주가 움직임은 크게 엇갈렸다.

미 동부시간 오전 8시 50분(한국 시간 오후 9시 50분) 기준 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 0.15%상승했고 나스닥100 선물은 보합권에서 움직였다. 다우존스산업평균지수 선물은 0.3% 안팎 올랐다.

다우지수와 S&P500 지수는 사상 최고치 부근에서 움직이고 있다. 나스닥지수도 불과 2주 전 사상 최고치에서 10% 넘게 밀렸지만 AI 하이퍼스케일러와 주요 기술기업들의 견조한 실적에 힘입어 빠르게 반등하면서 현재 고점과의 격차를 약 2%까지 좁혔다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 뉴욕 맨해튼의 한 행인이 뉴욕증권거래소(NYSE) 건물 앞을 지나고 있다. 2020.11.24

◆ 유가 2% 하락…호르무즈 긴장에도 수요 둔화 주목

국제유가 하락은 투자심리를 지지했다. 브렌트유 선물은 6거래일 연속 상승세를 끝내고 약 2% 내린 배럴당 87.13달러에 거래됐다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 2% 하락한 배럴당 81.38달러를 기록했다.

미국과 이란이 중동 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 합의를 놓고 여전히 대립하고 있고 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협의 선박 통행도 심각하게 제한돼 있지만, 시장의 관심은 올해 글로벌 원유 수요 둔화 가능성과 미국 원유 재고 증가로 옮겨가는 모습이다.

UBS 글로벌웰스매니지먼트는 "유가 변동성이 여전히 위험 요인이기는 하지만 현재로서는 높은 에너지 가격이 지속적인 기조적 인플레이션 압력의 원인이 될 것으로 보지 않는다"고 밝혔다.

◆ 7월 PPI 예상 밑돈 '보합'…9월 금리 동결 기대 강화

미국의 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 보합을 기록해 시장 예상치를 밑돌았다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치는 0.2% 상승이었다.

전날 발표된 7월 CPI가 전월 대비 0.1% 상승해 시장 예상에 부합한 데 이어 생산자물가까지 예상보다 온건하게 나오면서 인플레이션 재확산에 대한 시장의 우려도 한층 완화될 것으로 보인다. 이에 따라 연준이 9월 기준금리를 추가로 인상하지 않고 현 수준에서 동결할 것이라는 기대에도 더욱 힘이 실릴 전망이다.

전날 CPI 발표 직후부터 금리 동결 기대는 빠르게 높아졌다. CME 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 PPI 발표 전 연준이 다음 회의에서 기준금리를 동결할 가능성을 66%로 반영했다. 전날까지만 해도 금리 인상과 동결 가능성이 거의 반반이었던 것에서 동결 쪽으로 무게가 기울었다.

UBS는 근원 상품과 서비스 물가 상승률이 추가로 둔화할 경우 연준이 조만간 기준금리를 인상해야 한다는 압박도 줄어들 것으로 내다봤다.

다만 연내 추가 금리 인상 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 인터랙티브브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트는 "연준 정책 담당자들이 중앙은행의 두 가지 책무와 관련한 상황을 판단할 시간을 가진 뒤 10월이나 12월 기준금리를 인상할 가능성이 여전히 높다"고 말했다.

세레브라스 시스템스 나스닥 상장 [사진=업체 홈페이지]

◆ 시스코 6%↓·세레브라스 17%↓…실적 따라 희비

기업 실적은 개별 종목의 주가를 크게 갈랐다. 네트워크 장비업체 ▲시스코시스템즈(CSCO)는 월가 예상치를 웃도는 2027회계연도 매출 전망을 내놨음에도 프리마켓에서 약 7% 하락했다.

시스코의 4분기 매출과 주당순이익(EPS)은 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 수익성 전망이 투자자들의 우려를 키웠다. 회사가 제시한 2027회계연도 1분기 매출총이익률 전망치는 65~66%로 시장 컨센서스인 66.4%를 밑돌았다.

골드만삭스의 마이클 응 애널리스트는 "강화된 2027회계연도 전망이 매출총이익률에 대한 우려로 상쇄될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

AI 반도체 설계업체 ▲세레브라스시스템즈(CBRS)는 분기 매출이 시장 예상에 미치지 못하면서 16% 넘게 급락했다. 직전 4거래일간 약 24% 급등한 데 따른 차익실현 압력도 더해졌다. 광학·반도체 업체 코히런트(COHR)도 실적 발표 이후 약 7% 하락했다.

반면 대형 기술주는 대체로 상승했다. ▲알파벳(GOOGL) ▲아마존(AMZN) ▲애플(AAPL)은 각각 0.3~0.5% 올랐다. 중국 레노버의 실적이 시장 예상을 웃돌면서 PC 제조업체 ▲델테크놀로지스(DELL)와 ▲HP(HPQ)도 2~6% 올랐다.

◆ 액셀러런트 44% 폭등…버켄스탁 10%↑

인수·합병과 소비재 기업 실적을 둘러싼 주가 변동도 컸다. 보험 마켓플레이스 업체 ▲액셀러런트(ARX)는 사모펀드 운용사 토마브라보가 40억달러가 넘는 전액 현금 거래를 통해 회사를 비상장사로 전환하기로 합의하면서 44% 폭등했다.

반면 코치와 케이트스페이드의 모회사 ▲태피스트리(TPR)는 연간 실적 전망을 긍정적으로 제시했음에도 10% 안팎 급락했다. 회계연도 4분기 EPS는 1.32달러로 시장 예상치 1.28달러를 웃돌았지만 매출은 18억8000만달러로 예상치를 소폭 상회하는 데 그쳤다.

음료용기와 쿨러 제조업체 ▲예티(YETI)는 엇갈린 2분기 실적에 약 4% 하락했다. 반면 ▲버켄스탁(BIRK)은 분기 매출과 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 시장 예상치를 웃돌고 연간 실적이 기존 전망 범위 상단에 이를 것으로 예상하면서 12% 급등했다.

투자자들은 이날 예정된 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재, 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재의 발언에도 주목하고 있다.

koinwon@newspim.com