뉴욕증시 개장 전 특징주...버켄스탁·블리시·에너시스↑ VS 세레브라스·코히런트·시스코↓

AI 핵심 요약beta
- 13일 뉴욕 증시 개장 전 실적 발표에 종목별 주가가 엇갈렸다.
- 버켄스탁·에너시스·그로서리아울렛은 호실적에 9~13% 급등했다.
- 세레브라스·스텁허브·시스코는 실망감과 우려로 급락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업들의 분기 실적과 향후 전망에 따라 종목별 주가가 크게 엇갈렸다.
버켄스탁과 에너시스, 그로서리아울렛 등은 시장 예상을 웃도는 실적에 큰 폭으로 상승한 반면, AI 반도체 업체 세레브라스시스템즈와 온라인 티켓 거래업체 스텁허브는 실적 실망에 두 자릿수 급락했다.
시스코시스템즈도 수익성에 대한 우려로 약세를 나타냈다.
▶ 상승 종목
◆ 버켄스탁(BIRK)
신발업체 버켄스탁은 개장 전 거래에서 10% 급등했다.
분기 매출과 조정 상각전영업이익(EBITDA)이 모두 시장 예상을 웃돈 것이 주가 상승을 이끌었다.
회사는 연간 매출과 조정 EBITDA가 기존에 제시한 전망 범위의 상단을 기록할 것으로 예상했다.
◆ 불리시(BLSH)
암호화폐 거래소 운영업체 불리시는 개장 전 거래에서 1% 상승했다.
2분기 매출이 9260만달러를 기록해 팩트셋이 집계한 전문가 전망치 8740만달러를 웃돌았다.
회사는 구독·서비스 및 기타 매출에 대한 연간 전망치도 상향 조정했다.
◆ 에너시스(ENS)
배터리 제조업체 에너시스는 개장 전 거래에서 13% 급등했다.
회계연도 1분기 조정 주당순이익(EPS)과 매출이 모두 월가 예상치를 크게 웃돈 영향이다.
조정 EPS는 3.66달러로 팩트셋이 집계한 전문가 전망치 2.84달러를 상회했다. 매출은 9억3560만달러로 시장 예상치 9억2800만달러를 웃돌았다.
회사가 제시한 2분기 EPS 전망도 시장 예상보다 높았다.
◆ 그로서리아울렛(GO)
식료품 할인점 체인 그로서리아울렛은 개장 전 거래에서 9% 상승했다.
2분기 EPS가 20센트로 팩트셋이 집계한 전문가 전망치 13센트를 크게 웃돌았다.
매출도 11억9000만달러로 시장 전망치 11억7000만달러를 상회했다.
▶ 하락 종목
◆ 세레브라스시스템즈(CBRS)
AI 반도체 제조업체 세레브라스시스템즈는 개장 전 거래에서 약 18% 급락했다.
2분기 매출이 1억8000만달러를 기록해 LSEG가 집계한 전문가 전망치 1억9400만달러에 미치지 못한 것이 주가를 끌어내렸다.
◆ 스텁허브(STUB)
온라인 티켓 재판매 플랫폼 스텁허브는 개장 전 거래에서 약 17% 급락했다.
2분기 조정 매출총이익률이 82.2%를 기록해 스트리트어카운트가 집계한 시장 전망치 84.3%를 밑돌았다.
회사는 연간 조정 EBITDA 전망은 기존 수준으로 유지했다.
◆ 태피스트리(TPR)
코치와 케이트스페이드의 모회사 태피스트리는 개장 전 거래에서 7% 하락했다.
회계연도 4분기 EPS는 1.32달러로 팩트셋이 집계한 전문가 전망치 1.28달러를 웃돌았다. 매출도 18억8000만달러로 시장 예상치 18억7000만달러를 소폭 상회했다.
그러나 실적이 투자자들의 높아진 기대를 충족시키지 못하면서 주가는 약세를 보였다. 회사는 분기 배당금을 주당 40센트에서 46.25센트로 인상했다.
◆ 시스코시스템즈(CSCO)
네트워크 장비업체 시스코시스템즈는 개장 전 거래에서 6% 하락했다.
회계연도 4분기 조정 매출총이익률은 66.3%로 스트리트어카운트가 집계한 시장 전망치 66%를 소폭 웃도는 데 그쳤다.
실적 자체는 시장 전망을 웃돌았지만 수익성에 대한 투자자들의 우려가 주가에 부담을 줬다.
◆ 코히런트(COHR)
광학·포토닉 업체 코히런트는 실적 발표 이후 5% 하락했다.
회계연도 4분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 40.2%로 스트리트어카운트가 집계한 시장 전망치 40%와 비슷한 수준에 그쳤다.
다만 회사가 제시한 회계연도 1분기 EPS와 매출 전망은 모두 시장 예상을 웃돌았다.
◆ 징둥닷컴(JD)
중국 전자상거래 업체 징둥닷컴의 미국 상장 주식은 개장 전 거래에서 약 4% 하락했다.
조정 EPS는 6.29위안으로 팩트셋이 집계한 전문가 전망치 5.61위안을 웃돌았다.
매출은 전년 동기 대비 감소한 3464억위안을 기록했지만 시장 전망치 3423억3000만위안은 상회했다. 매출과 이익 모두 시장 예상을 웃돌았음에도 주가는 약세를 나타냈다.
◆ 예티(YETI)
음료용기와 쿨러 제조업체 예티는 개장 전 거래에서 약 4% 하락했다.
2분기 조정 EPS는 67센트로 팩트셋이 집계한 전문가 전망치 54센트를 웃돌았다.
매출은 4억8390만달러로 시장 전망치 4억8380만달러를 소폭 상회하는 데 그치면서 주가가 하락했다.
koinwon@newspim.com