정부, "핵잠수함 추진은 NPT에 부합하는 방어적 조치"...北 비난 반박

AI 핵심 요약beta
- 정부가 13일 북한의 핵도미노 주장에 핵잠 도입은 방어조치라고 반박했다
- 박두순 대변인은 북한 핵·미사일 고도화에 대응한 것이라며 밝혔다
- 정부는 NPT 준수와 IAEA 소통으로 투명성을 유지하겠다고 했다
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"재래식 무장 핵잠은 NPT에 전적으로 부합"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 13일 한국의 핵잠수함 도입 추진이 아시아·태평양 지역에서 핵 도미노를 유발하는 결과를 초래할 것이라는 북한의 주장에 대해 "정당한 방어적 조치"라고 반박했다.
박두순 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "우리의 핵추진잠수함 개발은 북한의 핵·미사일 능력 고도화와 핵잠수함 건조와 같이 급변하는 한반도의 안보 환경에 대응하고자 하는 것"이라며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 "우리는 지난 5월 발표한 '대한민국 핵잠 기본계획' 등을 통해 핵잠 도입 과정에서 국제 비확산 규범을 확고히 준수한다는 점을 천명했다"면서 "우리가 확보하고자 하는 재래식 무장 핵추진잠수함은 핵확산금지조약(NPT)에 전적으로 부합한다"고 강조했다.
박 대변인은 이어 "우리는 NPT상 의무를 성실하게 이행해 온 모범국가로서, 앞으로도 핵잠 도입 과정에서 투명성을 바탕으로 IAEA와 긴밀하게 소통할 것"이라고 덧붙였다.
앞서 북한은 12일 장금철 외무성 제1부상 겸 10국 국장 명의의 담화에서 "한국의 핵잠수함 개발 계획은 조선반도 지역의 불안정을 더욱 야기시키게 될 것"이라고 주장했다.
북한은 담화에서 "핵물질 생산 권리를 확보하고 궁극적으로 핵무장화로 도약하는 포석을 닦자는 게 한국의 최종 목표"라며 "적수국들의 군사적 기도에 생존 불가능, 재생 불가능의 보복공격으로 응대할 수 있는 독보적인 힘의 보유는 전쟁억제를 위한 가장 책임적인 선택으로 될 것"이라고 주장했다.
opento@newspim.com