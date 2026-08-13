볼보자동차코리아, <지금 불륜이 문제가 아닙니다>에 XC90·S90 지원

AI 핵심 요약beta
- 볼보자동차코리아가 13일 쿠팡플레이 시리즈에 XC90·S90을 지원했다.
- XC90·S90은 김혜수·조여정 캐릭터의 매력을 입체적으로 살렸다.
- 볼보는 첨단 안전·인포테인먼트로 플래그십 가치를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 볼보자동차코리아가 쿠팡플레이 시리즈 <지금 불륜이 문제가 아닙니다>에 XC90 및 S90 등 플래그십 모델을 지원하고 색다른 매력을 선보인다.
<지금 불륜이 문제가 아닙니다>는 행복한 가정을 연출하며 인기를 얻은 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히는 연쇄 추돌 블랙 코미디다. <오징어 게임> 황동혁 감독의 제작사 퍼스트맨스튜디오와 <타인은 지옥이다>, <살인자o난감> 등을 통해 감각적인 연출로 인정받은 이창희 감독, 배우 김혜수, 조여정의 만남으로 일찍이 화제를 모은 바 있다.
극 중 자수성가형 인기 인플루언서 박경희(김혜수 분)와 고고한 피부과 원장 안수정(조여정 분)은 XC90과 S90을 이용해 각기 다른 플래그십의 상반된 매력을 소개하며 캐릭터의 특징을 입체적으로 완성하고 있다.
7인승 SUV으로 개발된 XC90과 5인승 E-세그먼트 세단인 S90은 볼보자동차의 최상위 라인업이다. ▲현대적인 느낌을 강조한 디자인 ▲OTT, SNS, 웹툰, e북 등을 손쉽게 즐기는 차세대 인포테인먼트 경험 ▲첨단 안전 기술 ▲바워스앤윌킨스(B&W)의 하이 피델리티 사운드 시스템 등 스웨디시 럭셔리의 철학과 기술이 집약됐다.
한편, 볼보자동차코리아는 쿠팡플레이 시리즈 <지금 불륜이 문제가 아닙니다> 외에 tvN 토일드라마 <오싹한 연애>에도 차량을 지원하고 있다.
flurry327@newspim.com