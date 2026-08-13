넥슨, 2분기 영업익 2943억원...상반기 역대 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 13일 2분기 매출 1211억엔, 영업익 313억엔을 냈다
- 메이플스토리와 아크 레이더스가 실적 성장을 이끌었다
- 넥슨은 하반기 신작 확대와 특별배당을 예고했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨은 2분기 연결 경영실적으로 매출 1211억 엔(한화 1조1390억원), 영업이익 313억 엔(한화 2943억원)을 기록했다고 13일 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 2% 늘었지만 영업이익은 17% 줄었다.
'메이플스토리' 프랜차이즈가 매출 성장을 주도했다. 2분기 메이플스토리 프랜차이즈 전체 매출은 전년 동기 대비 63% 증가해 분기 기준 최대치를 기록했다.
PC 원작 '메이플스토리'는 국내와 서구권에서 6월 여름 업데이트를 바탕으로 각 지역 매출이 전년 동기 대비 7% 증가했다.
모바일 게임 '메이플 키우기'는 4월 말 출시 반주년 대규모 업데이트에 힘입어 북미, 유럽, 동남아 등 주요 해외 지역에서 호조를 보였다. 샌드박스형 창작 플랫폼 '메이플스토리 월드'는 한국과 대만에서 2분기 매출이 전년 동기 대비 123% 증가했다.
지난해 10월 출시한 '아크 레이더스'도 실적을 견인했다. 출시 9개월 만에 글로벌 누적 판매량이 1630만 장을 넘어섰다.
상반기 누적 해외 매출과 PC·콘솔 플랫폼 매출은 메이플스토리 프랜차이즈와 아크 레이더스의 기여로 각각 전년 동기 대비 44%, 27% 증가해 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.
넥슨의 상반기 매출은 2733억 엔(한화 2조5603억원)으로 전년 동기 대비 17% 증가했고 영업이익은 894억 엔(한화 8379 원)으로 13% 증가했다. 순이익은 869억 엔(한화 8137억원)으로 102% 증가했다. 세 지표 모두 반기 기준 역대 최고치를 기록했다.
넥슨은 하반기 신작 라인업을 강화한다. 올해 초 중국에서 선보인 '데이브 더 다이버'의 모바일 버전은 9월 국내를 포함한 글로벌 시장으로 서비스 권역을 확대한다.
4분기에는 '마비노기 모바일'의 일본 서비스를 시작하고 모바일 방치형 RPG '던전앤파이터 키우기'도 서비스를 개시할 예정이다.
퍼블리싱 신작인 MMORPG '템빨: 오버기어드'와 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'도 연내 론칭을 앞두고 있다.
이 외에도 2D 액션 RPG '던전앤파이터 클래식', 액션 RPG '빈딕투스: 디파잉 페이트', 멀티플레이 PvPvE 좀비 생존 게임 '낙원: LAST PARADISE' 등 다양한 장르의 신작을 출시할 방침이다.
한편 넥슨은 9월 말 3240억 엔(약 3조원) 규모의 특별배당을 실시할 예정이다. 3분기 예상 매출은 1207억~1334억 엔(한화 1조1087억~1조2253억 원) 범위로 전년 동기 대비 2~11% 증가할 것으로 전망했다.
이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "메이플스토리 프랜차이즈의 강한 성장세와 아크 레이더스의 꾸준한 기여로 2분기에도 견조한 실적을 기록했다"며 "하반기부터 다양한 장르의 신작과 스테디셀러 지식재산권(IP)의 확장으로 파이프라인을 다변화하고 주요 타이틀의 대규모 업데이트를 통해 성장 동력을 강화하겠다"고 말했다.
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