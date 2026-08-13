한전·한화에어로, 협력사 967곳 고효율기기 교체…연 28GWh 절감

AI 핵심 요약beta
- 한전과 한화에어로스페이스가 13일 협약을 맺고 협력사 967곳의 고효율기기 교체를 지원했다.
- 양사는 교체지원금과 상생협력기금으로 연간 28GWh 절감을 기대했다.
- 에너지 진단도 확대해 전기요금 부담과 탄소중립을 돕겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
LNG 약 3000톤 수입 대체 효과 기대
에너지 진단·탄소중립 협력도 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력공사(사장 김동철)와 한화에어로스페이스(사장 손재일)가 중소 협력회사 967곳의 고효율기기 교체를 지원한다.
양사는 이를 통해 연간 약 28기가와트시(GWh)의 에너지를 절감하고 중소기업의 전기요금 부담과 원가 경쟁력 개선을 지원할 계획이다.
한전은 창원 한전 경남본부에서 한화에어로스페이스와 '중소 협력회사 에너지 효율 향상 및 탄소중립 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약에 따라 중소 협력회사가 저효율기기를 고효율기기로 교체하면 한전은 교체지원금을, 한화에어로스페이스는 상생협력기금을 각각 지원한다.
양사는 한화에어로스페이스 협력회사 967곳을 대상으로 고효율기기를 보급해 연간 약 28GWh의 에너지를 절감할 것으로 기대하고 있다.
이는 발전용 액화천연가스(LNG) 약 3000톤의 수입을 대체할 수 있는 규모다.
아울러 협력회사 에너지 소비구조 개선을 위한 에너지 진단과 탄소중립 산업 생태계 활성화를 위한 협력도 확대할 계획이다.
이정호 한전 영업본부장은 "산업 전반의 에너지 절감 사업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
차준호 한화에어로스페이스 전무는 "방산 수출 확대와 전쟁 여파로 높아진 협력회사의 에너지 부담 완화에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com