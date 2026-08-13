대동그룹, 레인보우로보틱스와 농업 로봇 '애그로이드' 상용화 추진

1차 프로토타입 완성

2028년 AI 온실 투입 목표

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동그룹이 레인보우로보틱스와 손잡고 농업용 휴머노이드 로봇 '애그로이드(AGROID)'의 상용화를 위한 공동 개발을 추진한다고 13일 밝혔다.

대동그룹은 올해 초 AI 온실용 로봇 개발 계획을 수립하고, 레인보우로보틱스의 휴머노이드 상부 플랫폼과 대동의 하부 자율주행 구동체를 결합해 최근 1차 프로토타입을 완성했다. 현재 애그로이드는 실제 농가 환경에서 토마토 수확 등 농작업 테스트를 진행 중이다.

(왼쪽부터) 나영중 대동 그룹경영 부사장, 이정호 레인보우로보틱스 대표이사, 강성철 대동로보틱스 대표이사가 협약서 서명 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=대동]

개발은 양사의 핵심 역량을 바탕으로 분담한다. 대동이 총괄을 맡고 대동로보틱스·대동애그테크가 자율주행 플랫폼 및 농작업 AI 시스템을 개발한다. 레인보우로보틱스는 수확용 로봇팔, 정밀제어, AI 제어 및 디지털트윈 연동 기술을 담당한다.

애그로이드는 기존 단일 작업 위주의 수확 로봇과 달리, 자율주행 하부 구동체와 양팔형 휴머노이드 상체를 결합해 예찰, 적엽, 수확, 운반 등 온실 내 다양한 작업을 범용적으로 수행하는 것을 목표로 한다. 양사는 작업에 따른 부품 교체 구조로 범용성을 높이고, 핵심 부품 국산화를 통해 농가 도입을 위한 경제성을 확보할 계획이다.

대동은 오는 2028년 전남 '4세대 AI 온실'에 애그로이드를 투입해 영농 데이터를 축적하고, 성능 및 경제성 검증을 거쳐 본격적인 상용화에 나설 방침이다.

원유현 대동 대표이사는 "애그로이드는 농업 현장의 데이터를 학습하고 AI가 판단해 실제 농작업을 수행하는 대동그룹 농업 피지컬 AI의 핵심 제품"이라고 말했다.

[AI Q&A]

Q1. 강호준 대표이사는 이번에 얼마나 많은 대교 주식을 매입했나요?

A1. 강 대표는 8월 5일부터 11일까지 5일간 대교 보통주 29만8,796주를 장내 매수했다. 취득 규모는 약 3억1,600만 원이며, 보유 지분율은 0.03%에서 0.40%로 확대됐다.digitaltoday+2

Q2. 대표이사의 자사주 매입은 어떤 의미를 갖나요?

A2. 대표이사가 개인 자금으로 회사 주식을 매입하는 것은 회사의 중장기 성장성과 기업가치에 대한 신뢰를 시장에 보여주는 책임경영 행보로 해석된다. 경영진과 일반 주주의 이해관계를 더 긴밀하게 연결한다는 상징성도 있다.news.nate+3

Q3. 이번 매입이 최근 대교 주가 안정화 움직임과도 관련이 있나요?

A3. 대교는 최근 시장 변동성과 기업가치에 대한 자신감을 매입 배경으로 설명했다. 업계에서는 최근 액면병합 추진과 함께 대표이사의 주식 매입이 주가 안정과 시장 신뢰 제고를 위한 추가 행보로도 해석된다고 보고 있다.co+2

Q4. 대교가 제시하는 중장기 성장 전략은 무엇인가요?

A4. 대교는 창립 50주년을 맞아 기존 교육사업 경쟁력을 강화하는 동시에 AI·디지털 기반 미래교육, 시니어 라이프케어, 문화 콘텐츠 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 교육기업에서 교육문화기업으로 전환하며 새로운 성장동력을 확보한다는 전략이다.fnnews+1

Q5. 주주 입장에서 이번 매입을 어떻게 볼 수 있나요?

A5. CEO가 주가와 기업가치에 직접 이해관계를 높였다는 점은 주주 신뢰 측면에서 긍정적인 신호가 될 수 있다. 다만 실제 기업가치 제고와 주가 흐름은 신사업 성과, 핵심 교육사업 경쟁력, 수익성 개선 등 중장기 실적으로 확인될 필요가 있다.

stpoemseok@newspim.com