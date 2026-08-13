양념 붓질부터 시식까지...여름방학 맞아 '교촌치킨 체험 프로그램' 진행

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 13일 오산 초등학생 25명을 초청해 체험행사를 진행했다
- 아동들은 로봇 조리와 교촌 고유의 붓질 조리법을 직접 배웠다
- 교촌은 올해 말까지 오산 지역 참여 대상을 더 넓힐 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 여름방학을 맞아 오산시 초등학생 25명을 초청해 교촌치킨 체험 프로그램을 진행했다고 13일 밝혔다.
이번 체험 프로그램은 약 20년간 교촌에프앤비의 본사가 있었던 경기도 오산 지역의 아동들을 대상으로 펼쳐졌다. 미래세대에 교촌의 브랜드 가치를 전하기 위해 기획된 사회공헌 프로그램으로, 4월부터 올 12월까지 예정된 총 9회의 프로그램 중 5회차다.
이날 아동들은 로봇이 치킨을 조리하는 과정을 지켜보고, 붓으로 치킨 조각마다 소스를 펴 바르는 교촌 고유의 '붓질' 조리법을 직접 실습하며 치킨 한 마리가 완성되기까지의 과정을 배웠다. 이어 자신이 만든 치킨을 또래 친구들과 함께 시식하며 즐거운 시간을 보냈다.
교촌은 이번 여름방학 맞이 초청에 이어, 올해 말까지 오산시 어린이집 및 오산장애인종합복지관 등과 협업해 참여 대상을 지속적으로 넓혀갈 계획이다.
flurry327@newspim.com