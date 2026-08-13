삼성중공업-KAIST, '차세대 선박연구센터' 출범…AI·친환경 기술 공동연구

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 13일 KAIST와 AMRC를 설립했다.
- 센터는 AI·친환경 연료·디지털 제조를 연구한다.
- 삼성중공업은 미래 조선 기술·인재 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 한국과학기술원(KAIST)과 공동 연구센터를 설립하고 인공지능(AI), 친환경 연료, 디지털 제조, 로보틱스 등 미래 조선해양 기술 확보에 나선다.
삼성중공업은 13일 KAIST 대전 본원에서 'SHI-KAIST 차세대 선박연구센터(AMRC)' 개소식을 열었다고 밝혔다.
이날 행사에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 배충식 KAIST 총장을 비롯해 삼성중공업 조선해양연구소, KAIST 기계공학과 관계자들이 참석했다.
차세대 선박연구센터는 ▲자율운항·지능항해 AI 기술 ▲무탄소·저탄소 연료 추진 시스템 ▲스마트조선소·디지털트윈 제조 혁신 ▲조선해양 특화 로보틱스 등 4대 분야를 중심으로 공동 연구를 진행한다.
자율운항 분야에서는 실시간 상황 인식과 최적 항로 항해, 충돌 회피, 디지털브릿지 등 자율운항시스템 고도화를 위한 AI 알고리즘을 개발한다.
친환경 선박 분야에서는 암모니아와 수소 등 무탄소·저탄소 연료 추진 선박의 핵심 기자재와 연료공급 기술을 연구한다. 스마트조선소 분야에서는 블록 탑재와 생산 관리 등 조선 제조공정의 디지털 전환 기술을 개발하고, 로보틱스 분야에서는 용접·도장·검사 공정 자동화를 위한 로봇 기술을 연구한다.
이번 연구센터는 개별 과제 중심이던 기존 산학협력 방식에서 벗어나 상시적으로 공동 연구 과제를 발굴·수행하는 체계로 운영된다. 산학협력기금 등을 활용한 학생 연구 지원과 장학사업도 추진한다.
삼성중공업과 KAIST는 1995년 'SHI-KAIST 산학협력 협의회'를 구성한 이후 32년간 협력관계를 이어왔다. 자문교수제와 맞춤 강좌, 공동 연구 시드 과제 등을 통해 1000건 이상의 공동연구 및 기술자문을 진행했다.
배충식 KAIST 총장은 "조선해양 산업은 기계공학과 AI, 로보틱스 융합을 통해 새로운 가치를 창출할 수 있는 대표적인 분야"라며 "이번 연구센터가 산업 현장의 난제를 해결하고 미래 기술의 새로운 기준을 만드는 연구 거점으로 성장하길 기대한다"고 말했다.
최성안 삼성중공업 부회장은 "32년간 이어온 KAIST와의 협력이 차세대 선박연구센터 설립으로 결실을 맺었다"며 "자율운항과 친환경 선박, 스마트 제조 등 미래 조선해양산업의 기술 경쟁력 확보와 인재 양성에 박차를 가하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com