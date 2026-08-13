카카오게임즈, '도깨비의세계' 20일 사전등록 시작...광고 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 13일 도깨비의세계 첫 광고 영상을 공개했다.
- 사전등록은 20일부터 시작하고 정식 출시는 10월 예정이다.
- 한국적 세계관과 도트 그래픽 기반 콘텐츠를 선보일 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 개발 중인 2.5D 다중접속역할수행게임(MMORPG) '도깨비의세계'의 사전등록을 20일부터 시작한다. 정식 출시는 10월 예정이다.
카카오게임즈는 13일 슈퍼캣이 개발한 이 게임의 첫 광고 영상을 공개했다. 배우 박지훈을 광고 모델로 선정해 도사 복장을 입고 부채를 펼치는 장면을 담았다. 영상에는 중세 기사의 갑옷이 도트 형태로 부서지는 연출을 통해 한국적 소재와 도트 그래픽을 표현했다.
게임은 한국적 세계관과 도트 그래픽을 기반으로 개발 중이다. 자유도 높은 스킬덱 빌딩 시스템과 문파 중심의 협력 콘텐츠를 제공할 예정이다.
'도깨비의세계'는 네이버웹소설 '멸귀수도전'을 원작으로 한다. 같은 제목의 웹툰이 네이버웹툰에서 현재 연재 중이며 웹소설은 연재 직후 인기 급상승 1위를 기록했다.
카카오게임즈는 9월 쇼케이스를 통해 주요 콘텐츠와 서비스 계획을 공개할 계획이다.
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