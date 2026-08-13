컴투스, 앨리스와 함께 게임 QA 직무 부트캠프 개강

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 13일 엘리스와 게임 QA 부트캠프를 개강했다.
- 이번 과정은 구직자 실무 역량과 인재 확보를 겨냥했다.
- 12월 7일까지 온라인 실습·특강을 진행하고 채용 연계한다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 디지털 교육 플랫폼 엘리스와 함께 고품질 게임 제작을 위한 전문 인력을 양성하는 '컴투스-엘리스 게임 QA(Quality Assurance) 실무 중심 부트캠프'를 개강했다고 13일 밝혔다.
지난 3일 시작된 이번 부트캠프는 고용노동부가 주최하는 K-디지털 트레이닝 사업의 일환으로서, QA 직무를 희망하는 구직자들의 실무 역량을 높이고 우수 인재를 선제적으로 발굴·확보하기 위해 마련됐다. 소프트웨어 QA 자동화 프로세스 교육과 컴투스 현업 멘토링 기반의 실전 프로젝트를 핵심 과정으로 다루며, 오는 12월 7일까지 온라인 형태로 강의 실습과 현업 특강 등을 진행한다.
교육의 핵심인 '컴투스 현업 QA 팀과 함께하는 실전 게임 QA 프로젝트'에서는 수강생이 직접 게임 1종을 선정해 역기획서 작성부터 테스트 검증, 개선 제안까지 전 과정을 수행한다. 이를 통해 수강생의 직무 이해도를 한층 높이고, 현직 멘토진의 그룹 피드백을 바탕으로 포트폴리오 완성을 지원한다.
소프트웨어와 게임 QA 영역을 모두 아우르는 융합 커리큘럼도 제공한다. 기본적인 테스트 진행 방식부터 지라(Jira), 깃(Git) 등 개발 협업 툴 활용법을 교육하고, 테스트 자동화 및 지속적 통합·배포(CI/CD) 구축 개념, 게임 플레이 특성에 맞춘 QA 기법까지 폭넓게 교육한다.
이번 과정은 수강료 전액을 국비로 지원하며, 훈련 장려금도 함께 지급한다. 아울러 실시간 질의응답 창구 운영과 현업 실무 가이드 제공을 통해 비전공자 및 초보 수강생의 원활한 학습을 지원한다. 우수 수료자에게는 관련 직무 지원 시 채용 연계 혜택을 제공할 예정이다.
과정에 대한 자세한 정보는 엘리스 훈련 플랫폼 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com