李대통령, 국민의힘 중진들과 연이어 골프 회동

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 6월 주호영·박덕흠과 골프 회동했다
- 회동에는 조정식 국회의장도 함께한 것으로 전해졌다
- 국민의힘은 TK 통합 의견을 전달했고 추가 회동도 했다
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靑 "비공개 일정 확인 불가"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 최근 국민의힘 중진 의원들과 골프 회동을 갖고 소통을 한 것으로 알려졌다.
13일 정치권에 따르면 이 대통령은 22대 국회 후반기 신임 국회의장단이 선출된 지난 6월 모처에서 주호영·박덕흠 국민의힘 의원과 골프 회동을 했다. 이 자리에는 조정식 국회의장도 함께한 것으로 전해졌다.
주 의원은 전반기 국회부의장을 지낸 6선 중진이고, 박 의원은 현재 부의장을 맡고 있는 4선 의원이다.
이 자리에서 국민의힘 의원들은 대구·경북(TK) 지역을 통합해야 한다는 의견을 전달한 것으로 알려졌다.
이 대통령은 또 지난달에는 4선인 김태호 국민의힘 의원 등과도 골프를 친 것으로 전해졌다.
이 대통령은 청와대 관계자를 통해 국민의힘 중진 의원들에게 '골프 회동'을 제안한 것으로 알려지기도 했다.
청와대는 대통령의 비공개 일정은 확인할 수 없다는 입장이다.
the13ook@newspim.com