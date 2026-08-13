韓·아프리카 경제협력 20년...정부, AI·디지털 공동사업 발굴 추진

AI 핵심 요약beta
- 정부가 다음달 8일부터 11일까지 KOAFEC를 개최했다
- AI와 디지털 인프라로 아프리카 산업 전환을 논의했다
- 한국형 AI 솔루션과 투자 협력 확대를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아프리카 54개국 재무·ICT 장관 초청
기업 1대1 미팅·투자설명회도 마련
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 아프리카의 산업 전환을 지원하고 양측의 새로운 성장 기회를 발굴한다.
재정경제부는 아프리카개발은행(AfDB), 한국수출입은행과 공동으로 다음달 8일부터 11일까지 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 '제8차 한·아프리카 장관급 경제협력회의(KOAFEC)'를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 회의의 주제는 'AI와 디지털 인프라를 활용한 아프리카의 대전환'으로 한국의 AI·정보통신기술(ICT) 역량과 아프리카의 성장 잠재력·혁신 수요를 결합해 디지털 전환을 촉진하는 방안을 논의한다.
AfDB는 AI의 폭넓은 활용이 2035년까지 아프리카에서 최대 1조달러의 추가 국내총생산(GDP)을 창출할 잠재력이 있는 것으로 분석하고 있다.
정부는 아프리카 54개국 재무장관과 주요국 ICT 관계 장관, AfDB 총재 및 이사진, 국제기구·민간기업 관계자 등을 초청했다.
참석자들은 AI·디지털 기반 확충과 보건·농업·교육 분야의 한국형 AI 솔루션 적용을 비롯해 디지털 신원확인(ID), 지능형 행정 등 공공서비스 혁신 방안을 논의하고 협력 프로젝트를 발굴할 예정이다.
회의 기간에는 비즈니스 혁신포럼과 전문 세미나, 기업 간 1대1 비즈니스 미팅, 전시부스와 투자설명회도 운영한다. 케냐와 탄자니아 등 주요국 정부가 한국 기업을 대상으로 투자 환경을 설명하는 자리도 마련된다.
KOAFEC은 양측의 고위급 경제정책 대화와 개발협력 사업 발굴을 위해 2006년 출범했다. 정부는 출범 20주년을 맞아 기존 개발협력을 기술과 인재, 민간투자가 결합된 상호 호혜적 협력으로 확대할 방침이다.
재경부 관계자는 "아프리카는 세계에서 가장 젊은 대륙으로 함께 성장해 나갈 중요한 파트너"라며 "AI와 디지털 기술이 양측 모두의 새로운 성장 기회가 될 수 있도록 상호 호혜적 협력을 강화하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com