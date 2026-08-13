엔시트론 최대주주, 캑터스PE로 변경…60억 증자

AI 핵심 요약beta
- 엔시트론이 13일 캑터스PE 대상 60억원 유상증자를 결정했다.
- 납입일은 9월 3일이며 완료되면 최대주주가 캑터스PE로 바뀐다.
- 캑터스PE는 반도체·첨단산업 발굴로 엔시트론 성장을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엔시트론은 사모펀드(PEF) 운용사 캑터스프라이빗에쿼티(캑터스PE)를 대상으로 60억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 13일 밝혔다.
이번 증자는 캑터스PE가 운용하는 그로스캐피털투자조합과 오아시스3호투자조합을 대상으로 진행된다. 납입일은 9월 3일이며, 유상증자가 완료되면 최대주주도 캑터스PE로 변경된다.
캑터스PE는 경영권 인수(바이아웃)를 주력으로 하는 사모펀드 운용사다. KG그룹과 컨소시엄을 구성해 인수한 중고차 플랫폼 케이카를 비롯해 와이엠텍, ISC 등에 투자했다. 최근에는 인공지능(AI)과 반도체 등 성장산업 투자를 진행하고 있으며, 지난 5월에는 AI 영상분석 기업 피아스페이스에 투자했다.
캑터스PE는 향후 투자 네트워크를 기반으로 반도체 관련 사업과 첨단산업 분야의 기업을 발굴해 엔시트론의 성장 전략에 활용한다는 계획이다.
엔시트론 관계자는 "캑터스PE 투자 유치는 단순 자금 확보를 넘어 성장 사업 발굴과 유망 기업 인수합병(M&A) 실행을 위한 전략적 선택"이라며 "최대주주가 된 캑터스PE와 함께 성장동력 강화에 나설 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com