한국거래소, 부산 지역아동센터 새단장…아동친화 학습공간 조성

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 13일 부산 어깨동무수정지역아동센터를 개소했다
- 창고 철거와 학습실 확장 등으로 아동친화 공간을 조성했다
- 2014년부터 부산 지역아동센터 28곳을 지원해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 한국거래소가 부산 지역아동센터의 노후 시설을 개선하고 지역 아동을 위한 학습·복지 지원을 이어간다.
13일 한국거래소에 따르면 부산광역시 동구 어깨동무수정지역아동센터 리모델링 완공을 기념해 'KRX 지역아동센터' 개소식을 개최했다.
이날 개소식에는 정은보 한국거래소 이사장을 비롯해 강철호 부산 동구청장, 김재헌 동구의회 의장, 김철기 기아대책 본부장 등 관계자들이 참석했다.
한국거래소는 이번 리모델링을 통해 기존에 사용하지 않던 창고 공간의 벽체를 철거하고 학년별 학습실을 확장했다. 도배와 바닥 교체, 화장실 시설 개선 등을 통해 센터 내부를 아동친화적인 공간으로 새롭게 조성했다.
정은보 한국거래소 이사장은 "새롭게 단장한 공간이 아이들의 꿈과 성장을 키워가는 따뜻한 배움터가 되기를 바란다"며 "거래소는 앞으로도 지역사회 아동들의 건강한 성장과 행복한 미래를 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.
한편, 한국거래소는 지난 2014년부터 부산 지역아동센터 28곳을 대상으로 환경개선 사업을 추진해왔다. 개선을 마친 센터를 'KRX 지역아동센터'로 지정하고 농산물·동절기 식품 지원과 대학생 금융봉사단 파견을 통한 금융교육 등 복지 프로그램도 연계해 지원하고 있다.
winter1004@newspim.com