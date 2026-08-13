[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월13일

AI 핵심 요약beta
- 13일 투데이 ANDA가 수도권 23만가구+α 추가 공급을 전했다.
- 결혼 페널티 해소로 1명만 소득 맞아도 정책대출이 가능해졌다.
- 동전주 21곳이 관리종목 지정돼 코스닥 퇴출 위기가 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
13일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲서울강서·남양주·광주에 2.7만가구...수도권 총 '23만가구+α' 추가 공급 ▲'결혼 페널티' 없앤다…1명만 소득 기준 맞으면, 정책대출 가능 ▲동전주 21곳 관리종목 지정...코스닥 최대 220곳 퇴출 위기 ▲친청계 후보 3인, 김민석 공세..."노무현 배신해 놓고 단일화 위해 했다고 윤색" ▲
2차 공공기관 지방이전 이르면 내달 윤곽...수도권 350여곳 대상 등 다양한 기사가 있습니다.
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