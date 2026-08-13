밸로프, 리듬게임 알투비트 콘텐츠 개편

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 13일 알투비트에 새 음원을 추가했다
- AI 작곡가 33_Lacky의 신곡 Hello World를 수록했다
- 랭킹전 재개와 편의 아이템 추가로 환경을 개편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 리듬 액션 게임 '알투비트(R2Beat)'에 신규 음원을 추가하고 콘텐츠 환경을 개편했다고 13일 밝혔다.
이번 업데이트로 인공지능(AI) 음악 작곡가 33_Lacky의 신곡 'Hello World'가 수록됐다. 밸로프는 이번 수록을 시작으로 AI 작곡가들의 작품을 지속적으로 발굴해 수록 음원을 확대할 계획이라고 밝혔다.
게임 내 시스템 콘텐츠도 개편했다. '랭킹전 프론티어 시즌'을 다시 열었고, 기존 인기 아이템을 판매하는 '앙코르 스토어'의 운영 주기도 늘린다.
신규 인게임 아이템도 추가했다. 노트 인지를 돕기 위해 별을 장애물 형태로 바꿔주는 편의성 아이템, 경기에서 패배해도 일정한 경험치를 얻을 수 있는 성장 보완 아이템, 라이선스 반납권 등으로 구성된다. 회사는 이들 아이템이 신규·복귀 이용자의 적응을 돕는다고 설명했다.
밸로프 관계자는 "AI 작곡가 33_Lacky의 'Hello World'를 비롯해 아티스트들의 신곡을 선보이게 됐다"며 "다양한 업데이트로 변화된 알투비트를 즐기시길 바란다"고 말했다.
알투비트의 이번 업데이트와 개편에 대한 자세한 정보는 알투비트 공식 VFUN 홈페이지와 공식 커뮤니티 ORVVIT 알투비트 라운지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com