종합특검, 심우정 '내란 혐의' 관련 대검·중앙지검 추가 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 특검팀이 13일 심우정 전 검찰총장 관련해 압수수색했다
- 대검·서울고검·서울중앙지검·청주지검이 대상이었다
- 12·3 계엄 당시 대검 전산자료 등을 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀이 심우정 전 검찰총장의 내란 중요임무 종사 혐의와 관련해 검찰에 대한 추가 강제수사에 나섰다.
특검팀은 13일 공지를 통해 심 전 총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장의 내란 중요임무 종사 혐의와 관련해 대검찰청·서울고검·서울중앙지검·청주지검에 대한 압수수색을 집행 중이라고 밝혔다.
특검팀은 "압수수색 대상은 12·3 비상계엄 당시 일부 대검 연구관들의 PC와 정보통신과에서 생성·변경 등의 전자정보 등"이라고 했다.
심 전 총장은 2024년 12월 3일 계엄 선포 직후 박성재 전 법무부 장관의 지시를 받아 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토하는 등 내란에 가담한 혐의 등을 받는다.
앞서 특검팀은 심 전 총장과 전 전 부장에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 "증거인멸 염려에 대한 소명이 부족하고 도망 염려가 있다고 보기 어렵다"고 기각했다.
hong90@newspim.com