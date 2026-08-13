아시아 최대 수소행사 'World Hydrogen Expo 2026' 11월 킨텍스 개최

AI 핵심 요약beta
- 아시아 최대 수소행사 WHE 2026이 11월 4일부터 6일까지 킨텍스에서 열린다.
- 조직위는 수소의 날 계기 행사로 사업화와 글로벌 협력을 촉진한다.
- 20개국 200여개 기업이 참가해 B2B 상담회와 투자연계에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자·B2B 매칭 강화…中·캐나다 등 글로벌 공급망 협력 논의
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=아시아권 최대 규모의 수소 행사인 WORLD HYDROGEN EXPO 2026(WHE 2026)이 오는 11월 4일부터 6일까지 사흘간 경기 고양시 킨텍스에서 열린다.
WHE 2026 조직위원회는 올해 행사를 '수소, 시장으로 나아가다 : 사업성 있는 프로젝트를 현실로'를 슬로건으로 개최한다고 13일 밝혔다.
조직위원회는 법정기념일인 제5회 수소의 날(11월 2일)을 계기로 행사를 열고 정부의 수소산업 지원 의지를 알리는 한편, 글로벌 수소 프로젝트의 사업화를 촉진한다는 계획이다.
특히 프로젝트 개발과 투자, 수요·공급 연계, 금융 및 기술협력 등 실질적인 비즈니스 교류에 초점을 맞춘다. 지난해 출범한 통합 플랫폼을 기반으로 올해는 글로벌 수소기업연합체 'Hydrogen Counci'l이 지난 5월 발표한 글로벌 산업계 공동성명(Call to Action)을 이어받아 개막식에서 국내 주요 수소기업들과 '수소산업 도약 공동선언'도 발표할 예정이다.
킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 열리는 전시회 'WORLD HYDROGEN EXPO 2026/H2 MEET'에는 캐나다와 일본, 중국, 체코 등 약 20개국 200여개 기업이 참가한다. 수소 생산부터 저장·운송, 활용에 이르는 수소 밸류체인 전반의 신기술과 신제품을 선보인다.
올해 전시회는 기업 간 투자협력과 비즈니스 매칭을 강화한 B2B 중심 행사로 확대된다. 글로벌 B2B 상담회와 투자설명회를 운영하고 해외 국가관과 해외투자기관을 연계해 국내외 기업 간 1대1 매칭 프로그램도 진행한다.
부스에 참여하지 않은 대기업도 바이어 자격으로 구매 상담에 참여할 수 있다. 벤처캐피털(VC)과 금융기관, 기관투자자 등을 대상으로 한 제품 홍보 세션도 마련된다.
콘퍼런스에서는 글로벌 수소산업 현황과 전망, 주요국 정책을 조망하고 생산·운송·저장·교역·표준 등 핵심 의제를 다룬다. 주요 기업들은 투자계획을 발표하며 상담 참여 기업들의 계약 체결을 지원하기 위한 법률 지원도 현장에서 제공한다.
조직위원회 관계자는 "글로벌 수소산업이 조정기를 끝내고 한 단계 도약하기 위해서는 수소 생태계의 경제성을 확보할 수 있는 프로젝트가 다수 창출돼야 한다"며 "수소의 날과 국제 콘퍼런스, 글로벌 전시회를 하나의 플랫폼으로 통합해 글로벌 파트너십 확대와 실질적인 사업 성과 창출에 힘쓰겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com