임미애 "당원 100%만 강조하면 보수는 극우로 진보는 극좌로 가는 것이 필연"

"어느 선진국에서 집권여당이 강력한 개혁정당 표방하나"

"대통령 지키겠다는 중병에 빠져…정책으로 승부해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 13일 "대의정치를 기초로 한 정당 원리를 다 무시하고 당원 100%만 강조할 때 보수는 극우로, 진보는 극좌로 가는 것이 필연"이라고 했다.

임 후보는 이날 자신의 페이스북에서 "지금 민주당은 노선이 없다. 길을 잃었다"며 "정청래 전 대표(현재 당대표 후보)는 대표 수락연설에서 '당원들이 하자는 대로 하겠다'고 했다. 이것이 정청래의 일인일표, 당원주권주의의 본질"이라고 비판했다.

임미애 더불어민주당 최고위원 후보가 지난 8일 오후 인천 남동구 남동체육관에서 열린 당대표·최고위원 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

임 후보는 "당원들이 하자는 대로 하면 꼭 정청래가 그 자리에 있어야 하냐"며 "탄핵을 연거푸 당하고도 정신을 못 차리고 망해가는 정당, 국민의힘이 보수정당이 아니라 극우정당으로 치닫는 과정은 당원 100%에 있다"고 짚었다.

이어 "강력한 개혁정당을 만들겠다는 민주당의 노선은 잘못된 노선"이라며 "전 세계 어느 선진국에서 집권여당이 강력한 개혁정당을 표방하냐, 신흥국에서나 할 소리"라고 지적했다.

그러면서 "민주당은 안정적이고 지속적이며 책임 있는 개혁을 추진해야 한다. 사흘 굶은 사람처럼 대들 일이 아니다. 개혁을 전면에 내세울 필요도 없다"고 강조했다.

그는 "민주당에 필요한 것은 안정적 국정운영이고 국민의 삶을 책임지는 정치"라며 "선거에 이기고 또 이겨서 개혁의 지속성을 확보하는 일"이라고 재차 말했다.

이어 "노무현 대통령은 '오로지 타협하지 않고 상대의 문제점만 지적하고 타도를 외치는 정치, 이것은 극단주의'라 했다"며 "문재인 때 적폐청산만 외쳤던 정치, 정 후보가 윤석열이 탄핵되고 감옥에 가고 수많은 연루자들의 재판이 진행되고 특검이 활동하고 있음에도 '내란청산'이 국정과제 1호인 줄 알았다는 그 고백은 극단주의자란 뜻"이라고 했다.

그러면서 "지금 민주당은 극단주의에 빠졌다. 민주당은 '대통령을 지키겠다'는 중병에 빠졌다. 국민들 앞에서 대통령을 지키겠다는 소리를 부끄러운 줄 모르고 한다"며 "주권자 앞에서 그 대리인을 지키겠다고 한다"고 비판했다.

임 후보는 "주권자의 또 다른 대리인인 국회의원이 지켜야 할 대상은 오로지 국민 밖에 없다"며 "국민이 편안해질 때 대통령은 존경받는다"고 했다.

이어 "국민은 없고 오로지 대통령만 위한다는 정치가 공소취소모임을 결성하는 우를 범했으며 지금 친명, 반명 소란의 근원"이라며 "민주당은 친노, 친문, 친명을 갖고 다투는 정당이 아니라 국민의 삶을 중심에 두고 정책으로 승부하는 정당으로 가야 한다"고 강조했다.

그는 "강력한 개혁정당이 아니라 비어 있는 중원으로 나아가야 한다"며 "합리적 중도층을 끌어들이고 보수정당에 실망해 이재명의 실용주의에 관심을 보이는 영남의 유권자에게로 나아가야 한다"고 했다.

그러면서 "선거에 이기고 또 이기는 정당이 책임 있는 민주당의 미래"라고 했다.

chogiza@newspim.com