日정부, 푸틴 쿠릴 열도 방문에 강력 항의

AI 핵심 요약beta
- 모테기 도시미쓰가 13일 푸틴의 쿠릴 열도 방문에 항의했다.
- 일본은 에토로후 등 북방 4개 섬이 자국 고유 영토라고 했다.
- 푸틴은 북방영토 이투루프섬을 처음 직접 방문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 일본과 영유권 분쟁을 벌이고 있는 쿠릴 열도(일본명 북방영토)를 처음으로 방문하자 일본 정부가 강력하게 항의했다.
모테기 도시미쓰 일본 외무상은 13일 러시아의 푸틴 대통령이 쿠릴 열도 이투루프섬(일본명 에토로후섬)을 방문했다는 보도와 관련해 "일본 정부로서 강하게 항의한다"고 밝혔다.
모테기 외무상은 이날 일본 외무성의 엑스(X)에 올린 메시지를 통해 "푸틴 대통령이 에토로후섬을 방문했다는 보도를 접했다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 에토로후섬을 포함한 북방 4개 섬은 "역사적으로도 국제법상으로도 우리나라 고유의 영토"라고 강조했다.
앞서 러시아 관영 타스통신은 13일 크렘린궁 공보실이 공개한 영상을 인용해 푸틴 대통령이 이투루프섬을 방문했다고 보도했다. 영상에는 푸틴 대통령이 현지 수산물 가공공장을 둘러보는 모습이 담겼다.
푸틴 대통령이 일본과 영유권 분쟁 중인 북방영토를 직접 방문한 것은 이번이 처음이다.
goldendog@newspim.com