에스폴리텍, 10억원 규모 자사주 매입

AI 핵심 요약beta
- 에스폴리텍은 13일 주가 안정 위해 자사주 매입을 결정했다.
- 보통주 86만4304주를 10억원에 8월14일부터 11월13일까지 취득한다.
- AI 데이터센터·항공 소재 확대로 성장 기반 강화에 나선다.
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"주주가치 제고에 대한 의지 보여주기 위한 결정"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 엔지니어링 플라스틱 전문기업 에스폴리텍은 13일 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 자사주 매입에 나선다고 밝혔다.
회사에 따르면 에스폴리텍은 이날 이사회 결의를 통해 보통주 86만4304주를 취득하기로 결정했다. 취득 예정금액은 10억원이며, 취득기간은 오는 8월 14일부터 11월 13일까지다. 자기주식은 코스닥시장에서 장내 직접취득 방식으로 매입하며, 위탁투자중개업자는 NH투자증권이다.
공시상 취득 예정 주식 수는 이사회 결의일 전일인 8월 12일 종가 1157원을 기준으로 산정됐다. 이에 따라 실제 취득 주식 수는 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있다.
이번 자기주식 취득은 주가 안정과 주주가치 제고를 위한 구체적인 실행 조치다. 자사주 취득과 함께 본원적인 사업 경쟁력도 강화해 기업가치를 높여갈 계획이라고 회사 측은 전했다.
에스폴리텍은 올해 상반기 실적 개선을 바탕으로 AI 데이터센터와 항공 분야 등 고부가 소재 시장의 사업 확대에 속도를 내고 있다. 고기능·난연 소재의 적용 범위를 확대해 중장기 성장 기반을 확보한다는 전략이다.
에스폴리텍 관계자는 "이번 자기주식 취득은 주주가치 제고에 대한 회사의 의지를 구체적인 행동으로 보여주기 위한 결정"이라며 "앞으로도 실적 개선과 사업 경쟁력 강화를 통해 기업의 본질적인 가치를 높이고, 주주와 함께 성장할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com