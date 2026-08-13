쓰리빌리언, 상반기 매출 72억원 기록...전년比 56% ↑

AI 핵심 요약beta
- 쓰리빌리언이 13일 상반기 매출 72억원으로 56% 늘었다고 밝혔다.
- 해외 매출은 49억원으로 69%를 차지하며 59% 증가했다.
- 영업손실은 33억원으로 줄었고 신사업도 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CB·CPS 발행으로 300억원 확보
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단 기업 쓰리빌리언은 올해 상반기 연결 기준 매출액 72억원을 기록해 전년 동기 약 46억원 대비 56% 증가했다고 13일 밝혔다. 2분기 매출액은 38억원으로 전년 동기 대비 46%, 직전 분기 대비 13% 증가했다.
회사에 따르면 상반기 해외 매출은 약 49억원으로 전년 동기 대비 59% 늘었으며 전체 매출의 약 69%를 차지했다. 전장유전체분석(WGS)·전장엑솜분석(WES) 기반 희귀질환 진단 수요가 이어진 가운데 지난 2월 출시한 가족 단위 유전자 검사 '패밀리 인사이트(Family Insight)'에서도 해외 매출이 발생하기 시작했다. 국내 매출도 전년 동기 대비 약 50% 증가했다.
매출 증가와 함께 영업손실 규모는 줄었다. 상반기 영업손실은 33억원으로 전년 동기 대비 7% 감소했다. 매출 대비 영업손실 비율은 전년 동기 78%에서 47%로 31%포인트 낮아졌다. 같은 기간 매출이 56% 증가한 데 비해 영업비용 증가율은 29%를 기록했다.
상반기 연결 기준 당기순이익은 53억원으로 집계됐다. 다만 이는 지난 5월 발행한 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS)의 공정가치 변동에 따른 비현금성 평가이익이 반영된 결과로, 영업이익 흑자 전환에 따른 것은 아니라고 회사는 설명했다.
쓰리빌리언은 올해 CB 125억원과 CPS 175억원을 발행해 총 300억원의 자금을 확보했다. 회사는 확보한 자금을 글로벌 진단사업 확대와 인공지능(AI) 신약개발 연구개발(R&D) 등에 활용할 계획이다.
신규 진단사업도 확대하고 있다. 지난 6월 건강한 신생아를 대상으로 한 유전체 기반 신생아 선별검사(gNBS) '3B-NEO'를 해외에 출시했으며, 필리핀 정부가 주관하는 신생아 선별검사 사업 수행기관으로 선정됐다. 회사는 관련 매출이 하반기부터 순차적으로 반영될 것으로 보고 있다.
금창원 쓰리빌리언 대표는 "상반기에는 국내외 유전진단 수요 확대를 바탕으로 매출 성장과 손익 구조 개선을 이어갔다"며 "희귀질환 진단을 넘어 신생아 선별검사와 가족 단위 유전자 검사 등 예방 중심의 서비스까지 사업 영역을 확장하며 글로벌 유전체 진단 시장에서 경쟁력을 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com