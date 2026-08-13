인바이오, 상반기 매출 245.9억원...전년비 71% 증가

AI 핵심 요약beta
- 인바이오가 13일 상반기 매출 245억9000만원을 기록했다.
- 같은 기간 영업이익은 33억원으로 10.5% 늘었다.
- 농협향 매출과 제초제·살균제 수출이 성장세를 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인바이오가 13일 상반기 매출액이 전년 동기 대비 10.0% 증가한 245억9000만원을 기록했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 10.5% 성장한 33억원을 기록했다.
회사에 따르면 농협향 매출 확대가 실적 성장을 견인했다. 상반기 농협향 매출은 전년 동기 대비 71% 증가했으며, 올해 농협 매출 120억원 이상을 목표로 하고 있다.
제품별로는 제초제와 살균제 중심으로 해외 매출이 두드러졌다. 상반기 제초제 수출액은 전년 동기 대비 567% 늘었고, 살균제 수출액은 153% 증가했다. 내수 매출도 두 품목 모두 17% 증가했다.
하반기 추가 성장을 위해 인바이오는 살균·살충·제초 등 신규 품목 개발을 추진할 방침이다. 회사 관계자는 "상반기에는 주요 판매채널에서 사업 기반이 확대되면서 외형 성장과 수익성 향상을 동시에 이뤄낼 수 있었다"며 "하반기에는 기존 사업의 안정적인 매출 성장을 이어가는 동시에 신규 품목 확대와 신물질 공동개발을 통해 중장기 성장 모멘텀을 확보하는 데 집중할 것"이라고 설명했다.
nylee54@newspim.com