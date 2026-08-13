마케팅 논란 여파…스타벅스 SCK컴퍼니 사상 첫 '영업적자'

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스코리아가 2분기 184억원 영업손실을 냈다.
- 탱크데이 논란과 서머 프리퀀시 중단이 타격이 됐다.
- 상반기 영업이익은 85.5% 줄어 109억원에 그쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스코리아가 올해 2분기 184억원의 영업 손실을 기록했다. 분기 기준 영업 적자는 이번이 처음이다. 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 '탱크데이' 마케팅 논란 이후 소비자 반발이 확산한 데다 여름철 대표 행사인 '서머 프리퀀시'까지 중단되면서 실적에 타격을 입은 것으로 풀이된다.
13일 이마트 공시에 따르면 스타벅스코리아 운영사인 SCK컴퍼니의 2분기 순 매출은 7473억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 6.1% 감소한 수치다. 지난해 2분기 403억원의 영업 이익을 냈던 것과 비교하면 영업 손익은 1년 만에 587억원 악화됐다. 올해 1분기 영업 이익 293억원과 비교해도 477억원 줄었다.
이번 실적 악화는 지난 5월 발생한 '탱크데이' 마케팅 논란 이후 나타났다. 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 5월 18일 관련 텀블러 프로모션을 진행했으나, 행사명과 홍보 문구가 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 비판이 온라인을 중심으로 제기됐다.
논란이 커지자 회사는 행사를 즉시 중단하고 사과했다. 신세계그룹은 당시 SCK컴퍼니 대표와 담당 임원을 해임하고 관련 임직원에 대한 징계 절차에 착수했다. 일부 소비자들은 불매 운동을 벌이기도 했다.
SCK컴퍼니는 2분기 기업 설명(IR) 자료에서 6월 '서머 프리퀀시' 행사를 진행하지 않은 점을 적자 주요 요인으로 제시했다. 통상 여름철 매장 방문과 음료 판매를 끌어올리는 행사를 열지 못한 데 따른 고객 유입 및 판매 감소가 실적에 반영됐다는 설명이다.
논란 이후 마케팅 활동을 중단하고 고객이 보유한 선불 카드 충전금을 전액 환불하는 조치를 시행한 점도 수익성에 부담을 준 것으로 분석된다. 회사 측은 내부 재정비와 후속 조치 과정에서 마케팅 활동을 중단한 영향이 실적에 반영됐다며, 고객 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼겠다고 밝혔다.
점포 수는 오히려 늘었다. SCK컴퍼니의 2분기 말 매장 수는 2185개로, 지난해 같은 시점보다 49개 증가했다. 외형 확장에도 매출과 수익 성이 함께 후퇴했다는 점에서 단순한 출점 효과만으로는 실적 방어가 어려웠다는 평가가 나온다.
상반기 누적 매출은 1조 5651억원으로 지난해보다 0.5% 증가했다. 그러나 영업 이익은 109억원에 그쳐 전년 동기 754억원보다 85.5% 감소했다. 2분기 적자 전환이 상반기 전체 수익성을 크게 끌어내린 셈이다.
SCK컴퍼니의 부진은 모회사 이마트의 연결 실적에도 부담으로 작용했다. 이마트는 올해 2분기 연결 기준 430억원의 영업 손실을 기록하며 지난해 같은 기간 216억원의 영업 이익에서 적자로 전환했다.
스타벅스코리아 관계자는 "내부 재정비와 후속 조치 과정에서 마케팅 활동 중단 등의 영향이 있었다"라며 "고객 신뢰 회복을 최우선으로 지역 사회 상생 활동을 이어 나가며, 상품 경쟁력 강화로 차별화된 고객 혜택과 서비스 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com