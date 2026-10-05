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화웨이·퀄컴, 5G·AI 등 특허 포괄 라이선스 체결

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AI 핵심 요약

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  • 화웨이와 퀄컴이 5일 선전서 특허 계약을 체결했다.
  • 5G와 AI·컴퓨팅·네트워크 특허를 상호 라이선스했다.
  • 퀄컴은 화웨이 미국 특허 일부도 매입하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 화웨이와 미국 퀄컴이 5G와 인공지능(AI), 컴퓨팅, 네트워크 등 첨단 기술 분야의 특허를 포괄하는 다년간의 라이선스 계약을 체결했다. 미·중 기술 패권 경쟁이 이어지는 가운데 양사가 핵심 기술 특허를 상호 인정하고 협력 범위를 넓혔다는 점에서 주목된다.

화웨이는 5일 보도자료를 통해 퀄컴과 이날 중국 선전에서 이 같은 내용을 위주로 한 특허 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에는 양사의 특허 포트폴리오에 대한 상호 라이선스가 포함됐다. 적용 분야는 5G를 비롯해 컴퓨팅, AI, 네트워크 등으로 광범위하다.

특히 퀄컴은 화웨이가 보유한 미국 특허 가운데 컴퓨팅과 AI, 네트워크 및 기타 기술 분야의 일부 특허도 매입하기로 했다. 특허 매입 거래는 필요한 규제 당국의 승인을 거쳐 최종 완료될 예정이다.

이번 계약은 양사가 지식재산권의 가치를 상호 인정하는 동시에 국제적인 특허 라이선스 원칙을 따르겠다는 의미도 담고 있다. 양사는 특허 사용에 대해 공정하고 합리적이며 비차별적인 이른바 'FRAND' 원칙에 부합하는 라이선스 관행을 준수하기로 했다.

화웨이는 특히 4G와 5G 이동통신 표준 분야에서 자사의 기술적 기여가 이번 계약을 통해 인정받았다고 강조했다.

앨런 판 화웨이 최고지식재산권책임자(CIPO)는 "화웨이는 수십 년간 기초 연구개발(R&D)에 지속적으로 투자해 이동통신과 다양한 기술 분야의 혁신을 이끌어왔다"고 밝혔다. 이어 "4G·5G 표준에 대한 광범위한 기여와 함께 폴라코드 기반의 신호 전송 기술 등은 이동통신 산업에서 화웨이의 기술적 리더십을 보여준다"고 말했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 바이두.  2026.10.05 chk@newspim.com

폴라코드는 통신 과정에서 발생하는 오류를 줄이고 데이터 전송 효율을 높이는 데 활용되는 핵심 기술로, 화웨이는 5G 표준화 과정에서 이를 비롯한 다양한 기술을 제안해왔다.

미국의 퀄컴 역시 이번 계약이 자사의 5G 기술 경쟁력과 특허 라이선스 사업의 성과를 보여주는 사례라고 평가했다.

존 한 퀄컴 기술라이선싱 사업부문 총괄 부사장 겸 총괄책임자는 "퀄컴은 여러 세대의 이동통신 기술을 가능하게 한 핵심 무선 기술에 지속적으로 투자해왔다"며 "이번 계약은 퀄컴의 5G 기술 리더십과 5G 표준필수특허(SEP) 라이선스 프로그램의 성공을 재확인하는 것"이라고 말했다.

동시에 퀄컴도 화웨이의 5G를 비롯한 다양한 분야의 지속적인 기술 혁신과 지식재산권을 인정했다고 덧붙였다.

이번 계약은 세계 통신산업의 대표적인 특허 보유자인 화웨이와 퀄컴이 경쟁과 협력을 병행하는 모습을 보여준다는 점에서도 의미가 있다. 특히 5G를 넘어 AI·컴퓨팅·네트워크로 기술 경쟁의 무대가 확대되는 상황에서 양사의 핵심 특허를 상호 활용할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가다.

화웨이는 미국의 제재로 첨단 반도체와 일부 기술 분야에서 제약을 받아왔지만, 막대한 R&D 투자를 바탕으로 자체 기술 및 특허 경쟁력을 확대해왔다. 퀄컴 역시 스마트폰용 통신칩과 무선통신 원천기술 분야에서 세계적인 특허 포트폴리오를 구축하고 있다.

이번 합의는 양사가 서로의 기술적 기여를 인정하면서 각자의 특허 자산을 활용할 수 있는 길을 넓혔다는 점에서 향후 5G와 AI, 차세대 컴퓨팅 분야의 기술 경쟁에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%...전월세 불안에 소폭 하락 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율아 3주 만에 다시 소폭 하락해 37.4%로 집계됐다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 28일부터 지난 2일 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 내린 37.4%로 나타났다. 부정 평가는 59.8%로 전주 대비 0.3%p 하락했다. '잘 모름'은 2.8%였다. 이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대] 리얼미터는 "63조원 규모의 초과세수를 활용한 민생·복지 정책 발표 등 긍정적 요인이 있었다"면서도 "공소청·중대범죄수사청 신설 및 김지용 중수청장 임명 논란, DMZ 지뢰 폭발 사건과 우크라이나와의 외교 마찰, 수도권 전월세 불안 등 인사·안보·민생 악재가 더 크게 작용하면서 국정 신뢰도가 소폭 하락한 것으로 보인다"고 진단했다. 지난 1∼2일 전국 18세 이상 유권자 1009명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 42.5%, 국민의힘은 38.4%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 1.0%p 떨어졌다. 리얼미터는 민주당에 대해서는 "민생 지원 정책이 부각되는 가운데 중도·진보층과 30~40대를 중심으로 지지세가 결집해 상승한 것으로 판단된다"고 분석했다. 국민의힘에 대해서는 "DMZ 폭발 사건을 둘러싼 안보 공세가 정쟁으로 비친 점과 장외투쟁 예고 등 강경 대응 기조가 이어지며 중도층 이탈이 나타나 소폭 하락한 것으로 보인다"고 밝혔다. 조국혁신당은 지난주보다 1.2%p 오른 5.2%를 기록했다. 개혁신당은 1.5%, 진보당은 1.3%다. 기타 정당은 1.6%, 무당층은 9.5%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.9%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.0%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-05 09:08
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KT, 롯데 꺾고 5년 만에 정규시즌 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 로건 앨런의 8이닝 무실점 역투와 장준원의 멀티홈런에 힘입어 롯데 자이언츠를 완파하고 5년 만에 정규시즌 정상에 올랐다. KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데와의 홈경기에서 9-0으로 승리했다. [서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈] 6연승을 달린 KT는 시즌 86승 5무 49패를 기록했다. 같은 날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하면서 KT는 남은 경기 결과와 관계없이 정규시즌 1위를 확정했다. KT가 정규시즌 우승을 차지한 것은 통합우승을 달성했던 2021년 이후 5년 만이자 구단 통산 두 번째다. 한국시리즈 직행 티켓도 손에 넣으면서 두 번째 통합우승에 도전하게 됐다. KT는 1회말부터 롯데 마운드를 거세게 몰아붙였다. 1사 후 최원준이 좌전 2루타를 날렸고, 김현수가 우전 안타로 출루해 1, 3루를 만들었다. 이어 샘 힐리어드가 우전 적시 2루타를 터뜨려 선취점을 뽑았다. 장성우가 볼넷을 골라 만루가 된 뒤 김상수가 좌전 2타점 2루타를 날렸다. KT는 단숨에 3-0으로 앞섰다. 공격은 계속됐다. 허경민의 땅볼로 2사 2, 3루가 된 뒤 한승택이 3루수 방면 적시 내야안타를 기록해 한 점을 더 보탰다. 이어 장준원이 롯데 선발 김진욱을 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 장준원의 시즌 6호포였다. KT는 1회에만 대거 7점을 뽑아 일찌감치 승기를 잡았다. KT는 6회말 다시 장준원의 한 방으로 점수를 보탰다. 1사 주자 없는 상황에서 장준원이 다시 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 시즌 7호포이자 이날 두 번째 홈런이었다. KT는 8-0까지 달아났다. 7회말에는 안현민이 선두타자로 나서 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 안현민의 시즌 14호포로 KT는 9-0을 만들었다. 마운드에서는 로건이 롯데 타선을 압도했다. 로건은 8이닝 동안 110개의 공을 던지며 7피안타 무사사구 14탈삼진 무실점으로 롯데 타선을 봉쇄했다. 여러 차례 주자를 내보냈지만 위기마다 삼진을 잡아내며 단 한 점도 허용하지 않았다. KT는 초반 대량 득점과 로건을 앞세워 끝까지 리드를 지켰고, 9-0 승리와 함께 정규시즌 우승을 확정했다.  [서울=뉴스핌] KT 내야수 장준원. [사진=KT 위즈] KT 선발 로건은 시즌 7승(5패)째를 거뒀다. 타선에서는 장준원이 3타수 2안타(2홈런) 4타점으로 승리를 이끌었다. 1회 3점 홈런으로 대량 득점을 완성했고 6회에는 솔로 홈런을 추가했다. 안현민은 시즌 14호 홈런을 포함해 2안타 1타점을 기록했고 김상수는 2타점, 힐리어드도 선제 적시타로 힘을 보탰다. 롯데 선발 김진욱은 4이닝 동안 86개의 공을 던지며 9피안타(1피홈런) 1사사구 1탈삼진 7실점으로 시즌 9패(6승)째를 떠안았다. 롯데 타선도 7안타를 기록했지만 로건을 상대로 득점하지 못했다. 2015년 KBO리그 10번째 구단으로 출발한 KT는 2021년에 이어 다시 한국시리즈에 직행했다. 5년 전 창단 첫 통합우승을 달성했던 KT는 이제 구단 통산 두 번째 한국시리즈 우승을 노린다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 10월 5일 수원 KT-롯데 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] football1229@newspim.com 2026-10-05 17:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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