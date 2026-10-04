[2026AG] 부상 투혼 속 2연속 2관왕 펜싱 오상욱, 한국 선수단 MVP 선정

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 펜싱 2관왕에 오른 오상욱이 한국 선수단 최우수선수(MVP) 영예를 안았다.

현지 취재단이 4일 발표한 선수단 MVP 투표 결과에 따르면, 오상욱이 쟁쟁한 경쟁 후보들을 제치고 최고 선수로 선정됐다. 이에 따라 대한체육회로부터 상금 3000만 원을 받게 된다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오상욱이 23일 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.24 psoq1337@newspim.com

오상욱은 2018 자카르타·팔렘방 펜싱 사브르 단체전 금메달과 개인전 은메달을 시작으로 지난 2023년 열린 2022 항저우 단체전과 개인전 금메달 2관왕에 올랐다. 2020 도쿄 올림픽 단체전 금메달, 2024 파리 올림픽 개인, 단체전 금메달을 따냈다.

한국 펜싱의 간판스타인 오상욱은 이번 대회를 치르며 추간판탈출증, 디스크로 인한 고질적인 허리 통증에도 투혼을 발휘했다. 오상욱은 지난달 23일 아시안게임 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국) 선수를 상대로 치열한 접전 끝에 15-13 승리를 거두며 대회 2연패를 달성했다.

개인전 금메달 후 오상욱의 투혼은 단체전에도 이어졌다. 오상욱은 26일 박상원, 도경동, 황희근과 팀을 이뤄 남자 사브르 단체전 결승 무대에 올랐다. 일본을 상대로 치러진 결승전에서 한국은 45-44, 박빙의 스코어로 극적인 우승을 거머쥐었다.

특히 오상욱은 마지막 9라운드에서 41-44로 뒤지던 상황에서 내리 4득점을 폭발시키며 대역전극을 완성했다.

이로써 오상욱은 2회 연속 아시안게임 2관왕이라는 대기록을 썼다. 한국 펜싱 남자 사브르 대표팀 역시 그의 맹활약에 힘입어 아시안게임 개인전 5연패와 단체전 4연패라는 위업을 달성했다.

이번 대회에서 금메달 2개를 추가해 통산 아시안게임 금메달 5개를 기록한 오상욱은 한국 선수 최다 금메달 보유자인 사브르 선배 구본길(6개)의 기록을 바짝 추격했다.

20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승에서 이준석 선수가 경기를 펼치고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

한편 대한체육회는 별도의 심사 위원회를 거쳐 부문별 수상자 명단도 함께 공개했다. 투혼상은 테크볼 종목에서 금메달을 목에 건 이준석이 차지했다. 기량발전상은 카누 2관왕에 오른 조광희·김효빈이 공동으로 받았다.

지도자 리더상은 3대3 남자 농구팀을 금빛으로 이끈 배길태 감독이 수상의 영예를 안았다. 이와 함께 배드민턴 박주봉 총감독, 육상 남자 마라톤 박민호, 스케이트보드 남자 스트리트 우승자 강준이, 요트 금메달리스트 하지민, 양궁 컴파운드 남자 개인전 금메달리스트 김종호가 각각 특별상 수상자로 이름을 올렸다.

willowdy@newspim.com