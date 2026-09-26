[2026 AG] 男 펜싱 사브르, 日 꺾고 AG 4연패 금자탑…'세계 최강' 오상욱 뒷심 또 통했다

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 펜싱 대표팀이 사브르 아시안게임 4연패의 금자탑을 세웠다.

오상욱, 박상원, 도경동과 후보 황희근으로 구성된 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체전 결승에서 일본을 45-44로 꺾었다.

이날 승리로 한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우에 이어 아시안게임 남자 사브르 4연패를 달성했다. 이 기록은 아시안게임 남녀 사브르를 통틀어 최초다.

[서울=뉴스핌] 오상욱이 지난 23일 일본 아이치현 토코나메시 아이치 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전 결승에서 중국 선천펑과 경기를 펼치고 있다. [사진=로이터]

한국은 1, 2라운드에 나선 박상원과 오상욱이 나란히 5점을 얻어내며 10-6으로 치고 나갔다. 3라운드에서도 도경동이 5점을 뽑아내며 15-8로 점수차를 벌렸다.

하지만 일본도 4라운드 박상원 상대 8점을 얻어내며 단숨에 20-16으로 점수 차를 접혔다. 이후 5, 6라운드에서는 한국과 일본이 나란히 5점씩 주고 받으며 30-26으로 점수 차를 지켰다.

일본은 7라운드에서 반격에 나섰다. 앞서 4라운드에서 저력을 보여준 요시다가 도경동 상대 9점을 뽑아냈다. 반면 도경동은 그런 요시다에게 2점 밖에 얻어내지 못하며 흐름을 내주고 말았다. 박상원이 8라운드에서 7점을 얻어내며 39-40으로 일본과 점수 차를 줄인 것에 만족해야 했다.

결국 승부의 칼날은 오상욱에게 쥐어졌다. 1점 차 상황에서 9라운드를 시작한 오상욱은 고쿠보 마오에게 41-44로 뒤처지며 위기를 맞았다.

하지만 앞선 개인전 결승에서 11-13까지 뒤진 상황에서도 뒷심을 발휘해 금메달을 목에 걸었던 오상욱의 '집중력'이 다시 한 번 한국을 살렸다. 오상욱은 긴 팔을 활용한 특유의 막고 찌르기 공격을 연거푸 성공시켰다. 43-44 상황에서 오상욱의 일격이 고쿠보를 향했고 동점을 만들었다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오상욱이 23일 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.24 psoq1337@newspim.com

'벼랑 끝 승부'가 펼쳐졌고, 오상욱과 고쿠보는 동시에 서로를 찔렀다. 결국 심판이 오상욱의 득점이 인정되면서 한국의 금메달이 확정됐다.

오상욱은 사브르 개인전에 이어 단체전에서도 금메달을 목에 걸었다. 지난 2024 파리 올림픽에서도 금메달을 목에 걸었던 그는 아시아에서도 최강임을 확인했다.

willowdy@newspim.com