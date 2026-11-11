"다카이치·시진핑 APEC 정상회담 불발"...미·중·러 밀착 속 日 '소외'

AI 핵심 요약beta
- 18~19일 APEC을 앞두고 다카이치 총리와 시진핑 주석 회담이 무산됐다
- 대만 개입 발언을 둘러싼 중일 갈등이 정상회담 조율에 영향을 미쳤다
- 일본은 공식 회담 대신 악수나 짧은 대화에 그칠 가능성이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담이 사실상 무산됐다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 주요국 정상들이 중국에서 시 주석과 만날 예정인 가운데 일본만 개별 정상회담을 갖지 못할 가능성이 커졌다.
대만 유사시 개입 가능성을 언급한 다카이치 총리의 국회 발언을 둘러싼 중일 갈등이 정상 간 대화에도 영향을 미치는 모습이다.
11일 교도통신에 따르면 양국 정부는 오는 18~19일 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 계기로 다카이치 총리와 시 주석의 공식 회담을 추진했지만, 조율에 실패했다.
중국은 지난해 11월 다카이치 총리의 대만 유사시 관련 국회 답변에 반발해 대화 거부 입장을 고수한 것으로 전해졌다.
중국 측 관계자는 "주요 참가국 가운데 일본만 시 주석과 회담하지 않는 나라가 될 것"이라고 말했다. 시 주석이 미국과 러시아 등 주요국 정상들을 맞이하는 동안 다카이치 총리는 개별 회담 없이 정상회의에만 참석하게 될 수 있다는 것이다.
일본 정부는 APEC 회의 직전까지 회담 성사를 모색한다는 방침이다. 다만 현재로서는 정상 간 공식 회담보다는 회의장에서 악수하거나 짧게 대화하는 수준의 접촉이 현실적인 대안으로 거론된다.
이번 APEC에서는 시 주석과 트럼프 대통령의 올해 세 번째 미중 정상회담이 예정돼 있다. 트럼프 대통령은 시 주석과 푸틴 대통령이 함께하는 첫 미·중·러 정상회담이 열릴 것이라는 전망도 내놓았다.
중일 관계는 다카이치 총리의 대만 관련 국회 발언이 나온 지 1년이 지났음에도 개선될 기미를 보이지 않고 있다. 이번 APEC 정상회의에서 양국 정상이 공식적으로 마주 앉을 기회가 사라질 경우 갈등을 완화할 계기를 찾기도 한층 어려워질 것으로 보인다.
goldendog@newspim.com