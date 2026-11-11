美 국방장관 탄핵 추진에 헤그세스 "정치 쇼"…밴스도 공개 옹호

밴스 "의원들, 가장 옳은 사안에 가장 분노"…미군 전력 재배치·장성 개편 옹호

헤그세스 "군 장병 등에 과녁 붙이는 일"…하원 통과해도 상원 3분의2 찬성 필요

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관이 자신에 대한 탄핵 추진을 "정치 쇼"라고 일축하며 정면 반박했다. JD 밴스 부통령도 탄핵 추진의 배경은 이란 전쟁이 아니라 헤그세스 장관의 국방부 관료 조직 개혁에 대한 반발이라며 공개적으로 엄호하고 나섰다.

헤그세스 장관은 10일(현지시간) 국방부 청사에서 기자회견을 열고 탄핵 추진을 "자존심과 원한에서 비롯된 정치 쇼"라고 규정했다. 그는 6개월 만에 공식 기자회견에 나서 탄핵 추진의 부당성을 주장했다.

헤그세스 장관은 "미국의 250년 공화국 역사에서 합법적인 군사작전을 수행했다는 이유로 탄핵된 전쟁장관이나 국방장관은 단 한 명도 없었다"며 "더구나 우리는 성공적인 작전을 수행했다"고 반박했다. 정책적 이견은 탄핵이 아니라 입법과 토론, 차기 대선을 통해 해결해야 한다는 주장도 폈다.

탄핵 추진이 미군 장병들의 임무 수행을 위협한다는 비판도 내놨다. 그는 "이것은 애국이 아니라 사보타주"라며 "의회가 임무를 방해하겠다는 신호를 보내 미국 전사들의 등에 과녁을 붙이는 일"이라고 말했다.

이란 전쟁의 정당성도 거듭 강조했다. 헤그세스 장관은 "역사는 이란 전쟁을 지금의 통념과는 상당히 다르게 평가할 것"이라며 "이 전쟁은 우리가 시작한 것이 아니라 이란이 47년 전에 시작했다"고 주장했다.

앞서 토머스 매시 공화당 하원의원(켄터키주)은 전날 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추안을 발의했다. 총 8개 탄핵 사유 가운데 3개는 이란 전쟁과 관련된 내용이며, 베네수엘라와 예멘에서 불법적으로 군사 충돌을 개시했다는 주장도 포함됐다.

미 하원은 이날 오후 탄핵 추진과 관련한 예비 표결을 진행한다. 탄핵안이 실제로 가결되면 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기 중 내각 장관을 대상으로 한 첫 탄핵 사례가 될 수 있다.

공화당 의원들은 그동안 이란에서 행정부의 군사작전을 제한하려는 의회의 움직임에 반대해 왔다. 다만 중간선거에서 유권자들이 트럼프 행정부와 이란 전쟁에 강한 반감을 드러낸 만큼, 공화당 내부에서 이탈표가 나올 가능성도 제기된다.

하원에서 탄핵안이 가결되더라도 헤그세스 장관이 실제로 해임되려면 상원 탄핵심판에서 유죄 판결이 나와야 한다. 공화당이 다수당인 상원에서 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요해 실제 해임까지는 높은 문턱이 남아 있다.

◆ 밴스 "헤그세스 탄핵 추진, 이란 전쟁 아닌 국방부 개혁 때문"

밴스 부통령은 같은 날 엑스(X)에 올린 글에서 헤그세스 장관에 대한 탄핵 추진이 이란 전쟁 때문이 아니라 국방부 관료 조직 개혁에 대한 반발에서 비롯됐다고 주장했다.

그는 "피트 헤그세스가 탄핵될 만한 범죄를 저질렀느냐"며 "터무니없는 질문이고 답은 당연히 아니다"라고 밝혔다.

이어 "의회에서 벌어지는 많은 일이 그렇듯 탄핵은 실질적인 정책 수립을 대신하는 우스꽝스러운 쇼가 됐다"며 "의원들에게는 정책적 이견을 표명할 수 있는 수많은 수단이 있다"고 주장했다. 또 "입법은 어렵지만 탄핵은 쉽다"며 탄핵 추진이 결국 별다른 결과를 낳지 못할 것이라고 지적했다.

밴스 부통령은 특히 의원들이 헤그세스 장관에게 가장 불만을 드러내는 사안이 오히려 그가 옳은 일을 하고 있는 분야라고 주장했다. 유럽과 우크라이나에 집중됐던 미군 전력을 재배치하고 장성급 지휘부를 개편한 조치를 거론하며 "이번 사안은 이란 문제가 아니라 피트가 국방부 관료 조직에 맞섰다는 사실에 관한 것"이라고 강조했다.

헤그세스 장관은 밴스 부통령이 이란 전쟁을 중간선거 패배 요인으로 지목한 데 대한 질문에는 "서로 손가락질하는 데 관여할 생각은 전혀 없다"며 즉답을 피했다. 다만 "다시 해야 한다면 또 하겠느냐"는 질문에 "물론"이라고 답한 트럼프 대통령의 발언에는 동의한다고 밝혔다.

지난 13일(현지시간) 백악관 집무실에 모인 (왼쪽부터) J.D. 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방부 장관, 마이크 왈츠 국가안보보좌관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com