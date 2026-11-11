[오늘날씨] 전국 늦가을 날씨…서울 한낮 16도

AI 핵심 요약beta
- 11일 기상청은 전국이 대체로 맑고 늦가을 날씨를 보일 전망이라고 했다.
- 전국 낮 기온은 15도 안팎까지 오르고 주요 지역 최고기온은 15~18도다.
- 미세먼지는 전 권역에서 좋음~보통 수준으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일 11일은 전국 낮 기온이 10도 중반까지 오르며 늦가을 날씨를 보일 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑고 제주도는 밤 사이 가끔 구름이 많겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 5도 ▲인천 6도 ▲수원 5도 ▲춘천 1도 ▲강릉 6도 ▲청주 4도 ▲대전 3도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲울산 6도 ▲제주 9도다.
최고기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 18도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 18도 ▲제주 17도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com