앤스로픽, 사무용 AI 도구 출시…MS·구글과 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 앤스로픽은 10일 사무용 AI 도구 3종을 출시했다
- 클로드 화이트보드·시트는 협업과 스프레드시트를 지원한다
- 클로드 데이터 정식 출시와 함께 MS 주가가 한때 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 사무용 AI 도구를 내놓으며 마이크로소프트(MS)·구글과 정면 경쟁에 뛰어들었다.
10일(현지시간) 앤스로픽은 클로드 블로그를 통해 '클로드 화이트보드(Claude Whiteboards)'와 '클로드 시트(Claude Sheets)'를 베타로 출시하고, 기존 '클로드 대시보드'를 '클로드 데이터(Claude Data)'로 이름을 바꿔 정식 출시한다고 밝혔다. 모두 유료 요금제에서 쓸 수 있다.
앤스로픽은 "그동안 클로드로 작업한 결과물을 다른 도구나 프로그램으로 옮겨야 했고, 거기서는 클로드가 진행 상황과 변경 사항을 실시간으로 따라갈 수 없었다"며 "이제 문서·보드·시트·대시보드를 클로드 안에 두고 팀이 함께 편집할 수 있다"고 설명했다.
클로드 화이트보드는 클로드와 팀이 함께 브레인스토밍하는 공유 보드다. 복잡한 계획을 클로드에게 말로 설명하면, 클로드가 담당자와 날짜가 담긴 타임라인 보드로 만들어준다. 회의에서 참석자들이 각자 메모를 붙이면 클로드가 주제별로 묶고 담당자별 실행 항목을 정리한다. 완성된 보드는 문서나 슬라이드로 바꾸거나, 루시드·미로 같은 외부 협업 도구로 옮길 수 있다.
클로드 시트는 클로드가 프롬프트만으로 탭·수식·서식·드롭다운이 들어간 스프레드시트를 만들고 편집하는 기능이다. 캠페인 추적표나 채용 예산 같은 것을 요청하면 만들어준다. 다만 앤스로픽은 "현재 시트는 단순한 기능만 제공하며, 엑셀의 완전한 기능이 필요하면 .xlsx나 CSV로 내보내거나 '클로드 포 엑셀'을 쓰면 된다"고 밝혔다. 에어테이블, 아사나, 먼데이닷컴 등 외부 도구와도 연동된다.
클로드 데이터는 지난달 베타로 선보인 클로드 대시보드의 정식 버전이다. 기업이 빅쿼리, 아마존 레드시프트 같은 데이터 도구에 자연어로 질문하면 클로드가 쿼리를 작성하고 대시보드를 만든다. 데이터팀이 표준 쿼리를 '인증(certified)'해 부서마다 상충하는 수치로 작업하는 일을 막고, 데이터로 스토리나 내레이션 영상을 만들 수도 있다. 앤스로픽은 "기업이 데이터를 쓰는 방식이 대시보드보다 넓어, 이름을 데이터로 바꿨다"고 설명했다.
발표 직후 시장은 민감하게 반응했다. 앤스로픽의 새 도구가 MS의 오피스 제품과 경쟁할 수 있다는 우려에 MS 주가는 한때 3% 떨어졌다.
앤스로픽의 매출은 가파르게 늘고 있다. 이날 제출된 서류에 따르면 지난달 31일 기준 연환산 매출(run rate)은 810억 달러로, 9월 말보다 100억 달러 늘었다. 회사는 이날 IPO 로드쇼를 시작했으며, 예상 기업 가치는 약 1조4000억 달러로 사상 최대 규모의 상장 중 하나가 될 전망이다.
mj72284@newspim.com