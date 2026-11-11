[오늘의 정치일정] 11월 11일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 10일 통상업무를 진행했다
- 외교부 장관은 프랑스에서 G7 외교장관회의에 참석했다
- 여야 지도부는 국회 예산회의와 정책 일정에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
프랑스 출장(G7 외교장관회의)
-1차관
17:30 국회 예산결산특별위원회 전체회의
-2차관
10:00 국회 예산결산특별위원회 전체회의
19:00 제8차 평화구축기금(PBF) 전략 대화 환영 만찬
<통일부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 전체회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 전체회의
-차관
10:00 국회 국방위원회 예산결산심사소위원회
<국가보훈부>
-장관
10:50 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식
13:00 유엔참전용사 감사 오찬
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
10:00 전남광주 최고위원회의(전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 열린시민홀)
-한병도 원내대표
08:30 JTBC 내일포럼 2026(백범김구기념관 컨벤션홀)
09:20 제14회 TV CHOSUN 글로벌 리더스 포럼(서울신라호텔 다이너스티홀)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:10 TV조선 주최 글로벌 리더스 포럼 2026
10:00 김장겸·김승수 의원 주관 <영화·드라마 역사왜곡과 정치편향 실태와 대책 토론회>(국회 의원회관 제2세미나실)
13:40 경북 미래성장 예산정책협의회(국회 본관 245호)
15:00 대구 변화성장 예산정책협의회(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
08:50 JTBC 내일포럼 2026
13:40 경북 미래성장 예산정책협의회
15:00 대구 변화성장 예산정책협의회
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
08:35 광주 KBSR <출발 무등의 아침> 전화인터뷰
10:00 국회 국방위원회 예산결산심사소위원회
10:50 제81주년 해군창설기념식(광화문 광장 총무공 동상 앞)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:40 농업인의날 맞이 농지법 관련 기자회견(국회소통관 기자회견장)
11:00 일하는 사람 기본법 연내 제정 촉구 <일법내놔 청년행동> 출범 기자회견(국회 정문)
14:00 '반도체 중심 성장과 초광역특구법, 누구를 위한 정책인가'토론회(국회의원회관 제11간담회의실)
15:00 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의
-김준형 원내대표
14:00 한러 관계 복원을 통한 한반도 평화 모색 (의원회관 1세미나실)