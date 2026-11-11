[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 11일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 10일 본회의와 상임위 예산·법안 심사를 진행했다
- 여야 지도부는 글로벌 포럼과 지역 예산정책협의회에 참석했다
- 의원들은 주거·교육·산업·인권 현안 관련 토론회를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:10 TV조선 글로벌 리더스포럼 축사 / 신라호텔 다이너스티홀
10:30 관훈클럽 토론회 / 프레스센터
18:00 2026 입법조사처 의회조사기구 국제세미나 만찬 / 국회사랑재
◆상임위원회
09:30 문화체육관광위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 506호
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 정무위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 604호
10:00 국방위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 419호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 예산결산심사 소위원회 / 본관 534호
10:00 국토교통위원회 교통법안심사소위원회 / 본관 530호
10:00 국토교통위원회 국토법안심사소위원회 / 본관 529호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
13:20 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 재정경제기획위원회 조세소위원회 / 본관 431호
15:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
◆의원실 세미나
09:30 김태선 의원실 등, 기후변화로 인한 취수원 녹조류 과잉증식 및 PFAS 유해물질 해결을 위한 국회토론회 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 최보윤 의원실 등, 심부전 조기발견 및 지속관리 강화를 위한 정책간담회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 장철민 의원실 등, 조선해양산업 경쟁력 강화를 위한 지속가능 공급망 전환 정책토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김장겸 의원실 등, 창작과 조작의 경계는 어디인가 / 의원회관 제2세미나실
10:00 고민정 의원실 등, 학교 교육환경 개선 어디서부터 시작할 것인가 / 의원회관 제1세미나실
10:30 이주영 의원실, "그때" 빚내서 집 살걸: 3차 세미나 수도권주거혁신포럼 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 윤종오 의원실 등, 2차 공공기관 이전 울산 유치 전략 국회 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 조승래 의원실, K-컬처 수출 50조 달성을 위한 정부의 역할 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 김재원 의원실 등, 반드시 고향에, -그리고 그 이후- / 의원회관 제1간담회의실
14:00 임종득 의원실, 안향선생을 만나다! / 의원회관 제2소회의실
14:00 강대식 의원실 등, 지역사회 전반 장애인화장실 설치 의무화를 위한 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:30 민병덕 의원실 등, 금융민주화, 가치금융신협 설립으로 시작하다 / 국회도서관 소강당
15:00 고민정 의원실 등, AI 시대, 인문사회과학과 함께 설계하다 / 국회입법조사처 대회의실
◆소통관 기자회견
09:00 우재준 의원, [용인갑 경선 부실관리 관련 기자회견]
09:40 신장식 의원, [농지법 개정안 관련 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [한화갤리리아 타임월드 밀실매각 규탄 및 고용안정협약 체결 촉구 기자회견]
11:00 박주민 의원, [평등법 대표발의 기자회견]
11:20 김민전 의원, [현안 기자회견]
13:40 이인선 의원, [교육 현안 기자회견]
14:00 이용우 의원, [발전사 원청교섭 즉각 수용 촉구 기자회견]
14:40 조배숙 의원, [낙태약 및 차별금지법 반대 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
10:00 전남광주 최고위원회의 / 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 열린시민홀
*한병도 원내대표
08:30 JTBC TOMORROW FORUM 2026 / 백범김구기념관 컨벤션홀
09:20 제14회 TV CHOSUN 글로벌 리더스 포럼 / 서울신라호텔 다이너스티홀
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:10 TV조선 주최 글로벌 리더스 포럼 2026 / 신라호텔 다이너스티홀
10:00 김장겸·김승수 의원 주관 <영화·드라마 역사왜곡과 정치편향 실태와 대책 토론회> / 의원회관 제2세미나실
13:40 경북 미래성장 예산정책협의회 / 본관 245호
15:00 대구 변화성장 예산정책협의회 / 본관 245호
*정점식 원내대표
08:50 JTBC 내일포럼 2026 / 백범김구기념관 컨벤션홀
13:40 경북 미래성장 예산정책협의회 / 본관 245호
15:00 대구 변화성장 예산정책협의회 / 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:40 농업인의날 맞이 농지법 관련 기자회견 / 국회소통관 기자회견장
11:00 일하는 사람 기본법 연내 제정 촉구 <일법내놔 청년행동> 출범 기자회견 / 국회 정문
14:00 '반도체 중심 성장과 초광역특구법, 누구를 위한 정책인가' 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
15:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
*김준형 원내대표
14:00 한러 관계 복원을 통한 한반도 평화 모색 / 의원회관 1세미나실
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
08:35 광주 KBSR <출발 무등의 아침> 전화인터뷰
10:00 국방위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 419호
10:50 제81주년 해군창설기념식 / 광화문 광장 총무공 동상 앞
jeongwon1026@newspim.com