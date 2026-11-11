엔비디아, 젠슨 황 '간첩 연루 의혹' 조사에 한국계 김준현 변호사 선임

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 이사회는 10일 준 H. 김 변호사를 독립조사 책임자로 선임했다
- 조사는 젠슨 황 CEO의 중국 간첩 연루·불륜 의혹을 대상으로 진행된다
- 논란으로 엔비디아 주가는 이틀 새 급락해 시총 4700억달러 이상 증발했다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 중국 간첩 연루·불륜 의혹을 조사할 책임자로 한국계 거물 변호사 준 H. 김(한국명 김준현)을 선임했다. 지난 8일 독립 조사 착수를 발표한 데 이은 후속 조치로, 이로써 사안은 본격적인 조사 국면에 들어섰다.
10일(현지시간) 엔비디아 이사회의 독립 이사들은 성명을 내고 "일요일(8일) 발표한 대로 철저하고 독립적인 조사를 수행하기 위해 전 뉴욕 남부지검 검사장 대행 준 H. 김과 그의 로펌 워치텔 립턴 로즌 앤드 카츠를 선임했다"고 밝혔다.
김준현 변호사는 뉴욕 남부지검(SDNY)의 검사장 대행을 지낸 한국계다. 2021년에는 앤드루 쿠오모 당시 뉴욕주지사의 성추행 의혹을 독립 조사한 것으로도 널리 알려져 있다. 김 변호사는 지난달 기업 자문 전문 로펌인 워치텔 립턴 로즌 앤드 카츠에 합류했다.
이번 조사는 황 CEO가 중국 간첩 의혹을 받는 여성 사업가 앨리스 황(중국명 황러)과 맺은 관계에서 비롯됐다. 미 정보당국은 앨리스 황을 중국 국가안전부(MSS)와 연계된 스파이로 보고 있으며, 그가 황 CEO와의 관계를 이용해 수출 규제 대상인 엔비디아 칩을 중국으로 빼돌리는 것을 도왔다는 의혹이 제기됐다.
앞서 이사회는 지난 8일 성명에서 "엔비디아 이사회는 창업자이자 CEO인 젠슨 황이 외국 정보기관 공작의 표적이 됐다는 최근 보도에 비춰 독립 조사에 착수한다"며 "독립 이사들로 구성된 위원회가 외부 독립 법률 자문의 도움을 받아 조사를 감독할 것"이라고 밝혔다. 이사회는 황 CEO를 공작의 '가담자'가 아니라 '표적'으로 규정했다. 또 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 이유가 없지만, 가용한 모든 정보를 검토할 것"이라고 덧붙였다.
황 CEO는 같은 날 직원들에게 보낸 이메일에서 "엔비디아를 이끄는 것은 제 인생의 특권이며, 제 책임은 여러분을 섬기고 신뢰에 걸맞은 사람이 되는 것"이라며 "저는 그 책임에 미치지 못했다"고 적었다. 그는 "뉴스 보도에서 제기된 국가안보 우려와 관련해 이사회가 독립 조사에 착수했다"며 "저는 이 조사를 지지하며 전면 협조하겠다. 저는 우리나라와 우리 회사를 사랑하며, 엔비디아를 지키고 미국의 국가안보를 지원하는 데 전념하겠다"고 강조했다. 황 CEO는 아내에게 부정을 저질렀다고 인정했으나, 앨리스 황과의 관계에 대한 구체적 설명은 하지 않았다.
이번 논란으로 엔비디아 주가는 이틀 새 급락하며 시가총액 4700억 달러 이상이 증발했다.
mj72284@newspim.com