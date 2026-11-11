뉴욕증시, 연준 '빅스텝' 우려·엔비디아 급락에 하락 마감

AI 핵심 요약beta
- 미국 뉴욕증시 주요 지수는 10일 소비자물가 우려로 하락 마감했다
- 10월 근원 소비자물가가 예상치를 웃돌며 12월 빅스텝 우려가 커졌다
- 엔비디아는 중국 간첩 의혹 여파로 5.53% 급락하며 지수를 끌어내렸다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 10일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 하락 마감했다. 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서 미 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 우려가 커진 데다, 중국 간첩 연루 의혹에 휩싸인 엔비디아가 이틀째 급락하며 지수를 끌어내렸다.
이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 157.86포인트(0.30%) 내린 5만2231.89에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 29.01포인트(0.38%) 내린 7520.93을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 187.26포인트(0.74%) 하락한 2만5065.87을 기록했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 이틀 연속 올랐다가 사흘 만에 하락 전환했다.
이날 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올라 로이터가 집계한 전문가 전망치 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원CPI도 0.3% 상승해 예상치 0.2%를 석 달 연속 넘어섰다. 앞서
크리스토퍼 월러 연준 이사가 "근원물가가 0.3% 이상 오르면 12월에 0.5%p 인상을 고려해야 한다"고 밝힌 터라, 물가 지표가 그 기준을 충족하자 시장에서는 '빅스텝' 우려가 증폭됐다.
이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재도 "인플레이션을 낮추려면 최소 두 차례 추가 0.25%p 인상이 필요하고, 더 빠른 속도로 해야 할 수도 있다"며 매파적 발언을 보탰다. 제프 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 현재 정책금리가 "다소 완화적"이라고 평가했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 0.25%p 인상을 기정사실로 받아들였고, 전날 전혀 고려되지 않던 0.5%p 인상 확률도 11.8%로 올라섰다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 약 20bp(1bp=0.01%포인트) 급등해 지난해 4월 트럼프 대통령의 전면 관세 발표 이후 최대 상승폭을 기록했다. 이날 10년물 금리는 5%를 다시 넘어섰다.
기술주의 낙폭이 가장 컸다. S&P500 기술 업종은 1.4% 빠지며 11개 업종 중 가장 부진했다. 특히 엔비디아가 5.53% 급락하며 지수를 끌어내렸다. 엔비디아는 최근 이틀간 약 10% 빠졌고, 이날 장중 시가총액이 4조 달러 아래로 잠시 내려가기도 했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황과의 관계로 내부 조사를 받게 되면서, 그의 거취에 대한 우려가 커진 영향이다.
AI 투자 과열의 '바로미터'로 꼽히는 네오클라우드주도 약세였다. 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 코어위브가 0.51% 하락 마감했지만 실적 발표 후 시간외 거래에서는 오르고 있다. 네비우스도 5.27% 하락했다.
데이터센터 전력·설비 관련주도 밀렸다. 소프트뱅크그룹이 데이터센터 프로젝트에서 37억 달러를 상각하면서, GE버노바와 블룸에너지는 3.89%, 4.36% 내렸다.
반면 세계 최대 파운드리 업체 TSMC는 월 매출이 60% 급증했다고 밝히면서 2.02% 상승했다. AI 인프라 구축에서 TSMC가 차지하는 핵심적 역할이 반영된 결과다.
앨버니온 파이낸셜 그룹의 제이슨 웨어 최고투자책임자(CIO)는 "시장을 겁먹게 한 것은 '12월 인상은 이미 반영했는데, 어쩌면 0.25%p가 아니라 0.5%p일 수 있고, 연준이 나보다 물가를 더 걱정할 수 있다'는 생각"이라며 "우리가 보기엔 비이성적이다. 지난 6개월간 물가를 끌어올린 유가·에너지가 반대로 가고 있어 결국 진정될 것"이라고 말했다.
이달 말로 예상되는 앤스로픽의 기업공개(IPO)도 시장의 변수로 떠올랐다. 앤스로픽은 이번 IPO에서 최대 644억 달러를 조달해 완전 희석 기업가치가 최대 1조4000억 달러에 이를 것으로 예상된다. 이 같은 대형 AI 기업의 상장은 투자 자금 경쟁을 심화시키고 포트폴리오 재편을 부를 수 있다는 관측이 나온다.
mj72284@newspim.com