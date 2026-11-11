하이로닉, 성형외과학회서 '미글로우' 소개

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉은 11일 성형외과학회 국제학술대회에 참가했다
- 미글로우 기술 강연을 진행하고 주요 제품을 전시했다
- 의료진과 제품 활용 의견을 나누며 학술 교류를 확대했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미용의료기기 전문기업 하이로닉은 지난 8일부터 10일까지 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '제84차 대한성형외과학회 국제학술대회(PRS KOREA 2026)'에 참가해 주요 제품을 전시하고 '미글로우(MIGLOU)' 기술 강연을 진행했다고 11일 밝혔다.
하이로닉은 이번 행사에서 성형외과 의료진을 대상으로 미글로우의 핵심 기술 원리와 사용 방법을 설명하는 오프라인 강연을 마련했다. 전시 부스에서는 미글로우와 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'의 기술적 특징과 활용 방향을 소개했다.
미글로우는 2.45기가헤르츠(GHz) 마이크로웨이브 에너지를 활용한 포커스드 인텐시브 마이크로웨이브(FIM) 기술을 적용한 의료기기다. 목표 부위에 에너지를 집중적으로 전달하도록 설계됐다.
시너젯 프로는 바늘 없이 약물을 미세하게 분사하는 마이크로젯(Microjet) 기술과 전기천공(EP) 팁을 활용한 저주파 자극, 플라즈마 기술을 결합한 의료기기다.
하이로닉은 행사 기간 전시 부스를 방문한 의료진 및 업계 관계자들에게 제품의 기술적 특징을 설명하고 임상 현장의 요구와 제품 활용에 대한 의견을 수렴했다.
하이로닉 관계자는 "이번 학술대회는 성형외과 의료진에게 미글로우의 기술적 특징을 소개하고 현장 의견을 직접 들을 수 있는 자리였다"며 "앞으로도 국내외 학술대회와 전문 전시회에 지속적으로 참여해 제품 경쟁력을 알리고 의료진과의 학술 교류와 협력을 확대하겠다"고 밝혔다.
한편 하이로닉은 지난 7일부터 8일까지 열린 '2026 대한미용성형레이저의학회 추계 국제학술대회(ASLS KOREA 2026)'에서도 미글로우와 시너젯 프로를 전시하고 학술 강연을 진행했다.
dconnect@newspim.com