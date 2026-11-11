영광, LPG·암모니아선 엔진룸 모듈 수주

AI 핵심 요약beta
- 영광은 11일 LPG 운반선 1척과 암모니아선 2척의 모듈을 수주했다
- 영광은 2027년 6월부터 2028년 3월까지 모듈을 순차 납품한다
- 영광은 LNG선에 이어 LPG·암모니아선으로 공급 선종을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난달 LNG운반선 6척 이어 추가 계약…공급 선종 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에너지·환경 엔지니어링 전문기업 영광은 액화석유가스(LPG) 운반선 1척과 암모니아 운반선 2척에 탑재되는 엔진룸 모듈을 수주했다고 11일 밝혔다.
이번 계약은 글로벌 주요 조선사와 체결됐으며, 영광은 2027년 6월부터 2028년 3월까지 해당 선박에 적용되는 엔진룸 모듈을 순차적으로 납품할 예정이다.
영광은 지난 10월 말 초대형 200K급 액화천연가스(LNG) 운반선 6척에 탑재되는 엔진룸 모듈을 수주한 데 이어 이번 계약을 추가로 확보했다. LNG 운반선뿐 아니라 LPG선과 암모니아선으로 공급 선종을 확대하며 선박 기자재 사업의 수주 기반을 넓히고 있다.
엔진룸 모듈은 선박 기관실에 필요한 펌프와 열교환기, 배관 등 주요 설비를 하나의 패키지로 통합 제작한 선박용 기자재다. 조선소에서 수행하던 설비 조립과 설치 공정의 일부를 사전에 제작하는 방식으로 선박 건조 기간을 단축하고 생산 효율성을 높일 수 있다.
영광은 선박별 설비 구성과 요구사항에 맞춰 주요 기자재를 통합 제작하는 맞춤형 모듈화 기술을 바탕으로 다양한 선종에 대응하고 있다. 회사는 이번 계약을 계기로 글로벌 조선사와의 협력을 확대하고 고부가가치 선박 기자재 분야의 추가 수주를 추진할 계획이다.
영광 관계자는 "이번 수주는 지난 LNG 운반선에 이어 공급 선종을 확대하며 영광의 통합 모듈화 기술력과 수주 경쟁력을 다시 한번 입증한 성과"라며 "향후 글로벌 주요 조선사와의 협력을 강화하고 고부가가치 선박 기자재 분야에서 신규 수주를 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com