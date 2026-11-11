"젠슨 황 내연녀 앨리스 황, 10조원 엔비디아 AI칩 中 밀반입"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 내연녀이자 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)이 최소 75억 달러(약 10조 원) 규모의 엔비디아 인공지능(AI) 칩을 중국에 밀반입하는 데 깊이 관여한 정황이 드러났다.

10일(현지시간) 로이터 통신이 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션 보도를 인용한 바에 따르면 앨리스 황은 남편으로 알려진 캉웨이와 여동생 황위와 함께 중국, 싱가포르, 말레이시아를 잇는 복잡한 기업 네트워크를 활용해 엔비디아 칩 약 24만 개를 중국 기업들에 우회 전달했다.

젠슨 황과 엘리스 황 [사진=로이터 뉴스핌]

이 밀반입 네트워크의 중심에는 2023년 설립된 중국 '상하이 센추리 리통(Shanghai Century Litong, 이하 리통)'이 자리 잡고 있다. 앨리스 황의 여동생 황위가 창업 주주로 참여한 리통은 설립 4개월 만인 2023년 10월 엔비디아로부터 '우선 클라우드 파트너' 지위를 확보하며 최첨단 칩에 대한 우선 접근권을 따냈다.

미국의 대중 수출 규제로 엔비디아 칩의 정식 출하가 차단되거나 지연되자, 앨리스 황은 젠슨 황 CEO 및 유통업체들과의 사적 인맥을 동원해 물량을 확보했다. 이를 통해 대중 수출 금지 품목인 H100, H200 및 일부 A100 등 칩 약 24만 개가 중국 내부로 흘러 들어갔다.

리통은 이렇게 확보한 칩으로 데이터센터를 운영하며 컴퓨팅 파워를 임대했고, 해당 서버와 칩은 알리바바, 텐센트 및 소규모 중국 AI 연구소들에 최종 제공된 것으로 파악됐다.

네트워크의 또 다른 축인 싱가포르 법인 '메가스피드(Megaspeed)'는 앨리스 황이 2023년 중국 온라인 게임업체 '7로드'의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니를 통해 인수한 뒤 사명을 바꾼 곳이다.

앨리스 황은 메가스피드의 고위 임원으로 활동했으며, 메가스피드의 말레이시아 자회사 '스피드매트릭스'는 서버와 지식재산권(IP)을 알리바바 자회사 에이펙스(Apex)에 담보로 제공하는 방식으로 알리바바를 핵심 고객사로 묶어뒀다.

앨리스 황은 황 CEO와의 관계를 활용해 기술업계와 투자자 등 사이에서 신뢰를 구축했다. 앨리스 황은 최근 3년간 황 CEO를 중국 상하이와 대만, 실리콘밸리의 엔비디아 본사, 캘리포니아주 새너제이 남쪽의 골프 리조트 등 전 세계 각지에서 만난 것으로 조사됐다.

한편, 사태가 겉잡을 수 없이 격화하자 엔비디아 이사회는 이번 스캔들 및 관련 의혹을 철저히 규명하기 위해 기업 전문 유력 로펌인 '왁텔·립턴·로즌&캐츠(WLRK)'를 선임했다. 뉴욕남부지검장 직무대행을 지냈던 한국계 준 킴(Joon H. Kim·김준현) 변호사가 이번 조사의 총괄 책임자로 임명됐다. 미 연방수사국(FBI) 역시 젠슨 황 CEO가 외국 정보기관의 스파이 공작 대상이 되었는지 여부를 별도로 내사 중이다.

정치권 후폭풍도 거세지고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 "젠슨 황과 통화했으며, 그 여성이 스파이라는 사실을 그가 전혀 몰랐다고 해 그 말을 믿는다"고 말했다. 그러나 마코 루비오 국무장관이 지난 5월 방중 전 전용기 에어포스원 내부에서 트럼프 대통령에게 "젠슨 황이 중국 스파이 추정 여성과 연루됐다"는 미 정보당국의 보고를 직접 전달했다는 뉴욕타임스(NYT)의 보도가 나오며 '트럼프 대통령의 감싸주기' 논란은 증폭되고 있다.

이날 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전날에 이어 5.53% 추가 하락하며 마이크로소프트(MS)에 세계 시가총액 2위 자리를 한때 내주는 등 거센 후폭풍을 맞고 있다.

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