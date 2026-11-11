레이, 그래피와 KAO 2026 참가..."AI 진단솔루션 공개"

AI 핵심 요약beta
- 레이는 11일부터 KAO 2026에서 AI 진단 솔루션과 신형 스캐너를 선보인다
- 레이와 그래피는 진단부터 교정장치 제작까지 디지털 교정 연계를 제시한다
- 5D는 CBCT·안면·구강 데이터를 통합해 3D 가상 환자 구현을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 디지털 덴탈 솔루션 전문기업 레이가 3D 프린팅 소재 전문기업 그래피와 함께 오는 12일부터 13일까지 수원컨벤션센터에서 열리는 제59회 대한치과교정학회 국제학술대회(KAO 2026)에 참가해 AI 기반 진단 솔루션과 신형 구강스캐너를 선보인다고 11일 밝혔다.
이번 전시의 중심은 레이의 AI 기반 치과 영상 진단 솔루션 '5D'와 그래피가 공개하는 신형 구강스캐너 'Impression One'이다. 양사는 진단과 치료계획 수립부터 교정장치 제작까지 연결되는 디지털 교정 워크플로우를 통해 사업 연계 가능성을 제시할 계획이다.
회사에 따르면 5D는 콘빔형 컴퓨터단층촬영장치(CBCT)의 3차원 영상 데이터와 안면스캐너의 얼굴 이미지, 구강스캐너의 구강·치아 정보를 자동으로 정합해 3D 가상 환자(Virtual Patient)를 구현하는 솔루션이다. 의료진은 통합된 데이터를 활용해 치아와 치근, 치조골 등 구강 구조를 입체적으로 확인하고 치료계획을 수립할 수 있다.
기존에는 장비별로 확보한 데이터를 별도로 확인하거나 수작업으로 정합해야 했으나, 5D는 서로 다른 데이터를 자동으로 통합해 진단 과정의 편의성을 높였다. 또한 치아와 치은, 뼈, 기도 등 필요한 해부학적 구조를 선택적으로 표시하고 다양한 방향에서 단면을 확인할 수 있어 교정 진단 및 치료계획 수립에 활용된다.
미국교정학회(AAO)가 2024년 미국과 캐나다 회원을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 91%가 구강스캐너를, 42%가 CBCT를 사용한다고 답했다. 치과교정 분야에서 정밀한 치료계획 수립을 위해 디지털 장비의 활용이 확대되고 있다.
그래피는 3D 프린팅 기반 형상기억 투명교정장치 기술을 보유한 기업으로, 이번 행사에서 신형 구강스캐너를 'Impression One' 브랜드로 공개한다. 구강스캐너를 통해 확보한 치아 데이터를 5D 진단 솔루션과 연계해 디지털 교정 과정에서의 데이터 활용 범위를 넓힐 예정이다. 그래피는 2026년 9월 레이의 지분 26.14%를 확보하며 최대주주로 올라섰으며, 양사는 치과용 의료기기 및 디지털 덴탈 솔루션 분야에서 사업 시너지를 모색하고 있다.
레이 관계자는 "5D는 2025년 출시 이후 판매량이 빠르게 늘고 있으며, 먼저 사용해 본 동료 치과의사의 추천을 받아 제품을 도입하는 사례가 많다"고 말했다.
nylee54@newspim.com