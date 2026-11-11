김창진 소방교, 경북소방 제8호 '파이어 필드 마스터' 인증

AI 핵심 요약beta
- 김창진 소방교가 11일 경북소방 제8호 파이어필드 마스터로 인증됐다
- 김 소방교는 화재·구조·구급·운전 4개 분야 자격을 갖췄다
- 각 분야에서 1년 이상, 총 8년간 근무하며 전문성을 쌓았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동·김천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 김천소방서 소속 김창진 소방교가 화재·구조·구급·운전 분야의 전문성과 현장 경험을 인정받아 경북소방 제8호 '파이어필드 마스터'로 인증됐다.
11일 경북소방본부에 따르면 김 소방교는 4개 분야의 자격과 근무 경력 등 인증 요건을 충족해 '파이어필드 마스터' 인증을 획득했다고 밝혔다.
'파이어필드 마스터'는 화재·구조·구급·운전·화재조사 등 5개 분야의 소방 관련 자격 11개 가운데 4개 분야 이상에서 자격을 취득하고 해당 분야별로 각각 1년 이상 근무한 소방 공무원에게 부여하는 인증이다.
김 소방교는 화재 대응 능력 2급, 인명 구조사 2급, 응급 구조사 2급, 대형 면허 등 4개 분야의 자격을 갖췄다. 화재·구조·구급·운전 분야에서 각각 1년 이상, 총 8년간 근무하며 현장 대응 경험과 전문성을 쌓았다.
이번 인증으로 복합재난 대응역량을 공식 인정받은 김 소방교는 향후 승진심사에서도 인증자 우대를 받게 된다.
경북소방본부는 2020년부터 '파이어필드 마스터' 인증 제도를 운영하며 다양한 재난 상황에 대응할 수 있는 전문 소방 인력 양성에 힘쓰고 있다.
성호선 경북소방본부장은 "소방 현장에서 묵묵히 임무를 수행하는 현장 전문가를 육성하고 우대해 소방 공무원의 자긍심을 높이겠다"라며 "전문성과 현장 대응 역량을 갖춘 인재가 인정받는 조직 문화를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com