[브라질증시] 美 물가 쇼크에 하락…헤알화 15개월 최저

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10월 美 CPI 0.4% 상승, 예상 웃돌아…연준 12월 50bp 인상 전망 강화

헤알화 대비 달러 5.5860헤알…재정 불확실성·고금리 장기화 우려도 부담

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 물가 지표가 시장 예상을 웃돌면서 금리 인상 우려가 커지자 브라질 증시가 하락 마감했다. 국내 재정 불확실성과 고금리 장기화 전망까지 겹치며 투자심리가 위축됐다.

10일(현지시간) 브라질 증권거래소(B3)의 대표 지수인 이보베스파는 전 거래일보다 0.52% 내린 17만1336.98포인트에 거래를 마쳤다. 전날 상승세를 이어가려 했지만 미국 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 강하게 나오면서 위험자산 회피 심리가 되살아난 영향이다.

미국 노동부에 따르면 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 상승했다. 전월보다 상승률은 둔화했지만 로이터통신이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 0.3%를 웃돌았다.

물가 지표 발표에 앞서 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 12월 기준금리 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상 가능성을 제기한 점도 시장의 긴축 경계심을 키웠다. 예상보다 강한 물가 상승세가 확인되면서 연준의 추가 금리 인상 전망이 강화됐고, 미국 국채 수익률도 상승 압력을 받았다.

마르쿠스 바사니 보아 브라질 캐피털 공동창업자 겸 투자전략가는 "글로벌 투자자들에게 미국 채권과 달러는 거부하기 어려운 매력을 제공한다"며 "낮은 신용 위험과 강한 통화로 얻는 매력적인 명목 수익률이 전 세계 주식시장의 유동성을 흡수하고 있으며, 브라질과 같은 신흥국 증시에 특히 큰 타격을 주고 있다"고 분석했다.

브라질 내부의 재정 불확실성도 증시를 압박했다. 투자자들은 이날 브라질 중앙은행 통화정책위원회(Copom)의 직전 회의 의사록을 소화했다. 중앙은행은 당시 기준금리(Selic)를 연 13.75%로 동결했다.

바사니 전략가는 "기관투자자들은 장기 자금을 주식시장에 투입하기에 앞서 예측 가능성과 공공재정에 대한 구체적인 책임 이행을 요구한다"며 "정부가 재정적자를 억제할 확정적이고 신뢰할 만한 계획을 제시하지 못한 상황에서 중앙은행은 2026년과 2027년 인플레이션 기대를 안정시키기 위해 높은 셀리치 금리를 유지할 수밖에 없다"고 지적했다.

비토르 카요 노마드 선임 이코노미스트는 해외 금리 상승과 브라질의 고금리 장기화 전망에 더해 시장 반등을 이끌 새로운 재료가 부족했던 점도 지수 하락의 배경이라고 분석했다. 이날 일부 기업의 실적 발표가 개별 종목 상승을 이끌었지만 전체 지수의 하락 흐름을 되돌리지는 못했다.

헤알화는 장중 달러당 5.6133헤알까지 떨어져 2025년 8월 이후 최저치를 기록했다. 이후에도 낙폭을 회복하지 못하고 마지막 거래에서 1.4% 하락했다. 브라질 10년물 국채 수익률은 15.2550%로 전 거래일보다 0.08%포인트 상승했다.

◆ 마가진 루이자·엠브라에르 급등…페트로브라스·발레 등 대형주는 약세

종목별로는 마가진 루이자(MGLU3)가 11.64% 급등한 6.52헤알에 마감하며 보베스파 상승 종목 가운데 가장 두드러졌다. 이날 발표한 3분기 실적에서 영업 회복세가 확인되면서 매수세가 유입됐다.

엠브라에르(EMBJ3)도 3분기 실적 발표 이후 주요 상승 종목에 올랐다. 달러화 매출 비중이 높은 수출기업인 만큼 달러 강세가 수익성에 긍정적으로 작용했다는 평가다.

반면 의료서비스 기업 합비다(HAPV3)는 10.90% 급락한 4.25헤알에 마감하며 하락 폭이 가장 컸다. 시장에서는 뚜렷한 영업 개선 요인이나 재무 실적의 지속적인 회복이 확인되지 않은 점이 주가에 부담으로 작용했다는 분석이 나왔다.

대형주도 대체로 약세였다. 페트로브라스(PETR3)는 0.33% 내린 50.84헤알, 우선주(PETR4)는 0.53% 하락한 44.95헤알에 거래를 마쳤다. 국제유가가 전날에 이어 큰 폭의 하락세를 이어간 데 따른 것으로, PETR4는 6거래일 연속 하락했다. 페트로브라스는 이날 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이었다.

광산업체 발레(VALE3)는 1.98% 하락한 64.80헤알을 기록했다. 중국 다롄상품거래소에서 철광석 가격이 0.07% 내린 톤당 102.50달러를 기록한 가운데 주가도 약세를 보였다. 이보베스파 지수에서 발레가 차지하는 비중은 약 11%다.

은행주도 부진했다. 금융업종지수(IFNC)는 0.93% 하락했다.

브라질 BM&F 보베스파 증권거래소 플로어에서 시세 현황판을 가리키는 남성 [사진= 로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com