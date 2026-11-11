한·미 외교장관, 파리에서 美 중간선거 이후 첫 대면

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관은 10일 파리서 루비오 미 국무장관과 환담했다
- 두 장관은 한·미 관계와 고위급 교류, 북한 문제를 논의했다
- 조 장관은 캐나다 외교장관과 에너지·AI·방산 협력도 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핵잠, 농축·재처리, 호르무즈 자유항행 등 의견교환
캐나다와도 양자회담...에너지·국방 방산 협력 논의
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 프랑스 파리에서 열리고 있는 주요 7개국(G7) 외교장관회의에 참석 중인 조현 외교부 장관이 10일 (현지 시간) 마코 루비오 미국 국무장관과 비공식 환담을 했다. 이날 만남은 지난 3일 미국 중간선거로 미국 국내정치 환경이 크게 바뀐 이후 처음 이뤄진 한·미 외교장관 대면이다.
외교부는 두 장관이 이날 만남에서 한·미 관계 전반과 고위급 교류, 북한 문제 등에 대해 의견을 교환하고 정상 간 합의 사항의 진전을 포함해 양국 관계의 지속적인 발전을 위해 긴밀히 협력하기로 했다고 밝혔다.
이날 만남에서는 한·미 정상 간 합의인 한국의 핵잠수함 건조, 핵연료 제조를 위한 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대 등 한·미 안보 협의를 진척시키는 방안이 논의됐을 것으로 보인다.
조 장관은 또 한국 청해부대의 작전 범위 확대 결정과 호르무즈 해협에서의 자유 항행을 위한 한국의 기여 의지를 설명했을 것으로 관측된다.
외교부가 공개한 이날 환담 결과 설명자료에는 한·미 안보 협의와 호르무즈 해협 문제 등 현안 논의에 대한 구체적인 내용이 담기지 않았다.
한편 조 장관은 이날 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 회담하고 에너지, 인공지능(AI), 국방·방산 등 분야 협력 확대 방안을 논의했다.
양측은 캐나다산 원유와 액화천연가스(LNG) 도입 확대를 중심으로 협력이 심화되고 있음을 평가하고, 안정적인 공급망 구축을 위해 긴밀히 공조하기로 했다. 또 AI·핵심광물 분야 협력 방안을 모색하고 지난해 10월 체결한 '국방·안보 파트너십'을 바탕으로 국방·방산 협력을 확대해 나가기로 했다고 외교부는 전했다.
opento@newspim.com