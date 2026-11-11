트럼프 충성파 짐 조던, 美 공화 하원 원내대표 선출

AI 핵심 요약beta
- 미국 공화당 하원은 10일 짐 조던 의원을 새 원내대표로 선출했다
- 트럼프 충성파인 조던은 민주당 장악 의회에서 강경 보수 노선을 이끈다
- 상원 공화당은 10일 존 튠 원내대표를 만장일치로 재선출했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 중간선거 참패로 하원 소수당으로 전락한 미국 공화당이 도널드 트럼프 대통령의 충성파이자 '전투형'으로 꼽히는 짐 조던(오하이오) 의원을 새 원내대표로 세웠다. 트럼프 임기 마지막 2년 동안 민주당이 장악한 의회에서 트럼프의 의제를 방어할 선봉에 강경파를 앉힌 것이다.
10일(현지시간) 로이터통신은 하원 공화당이 이날 비공개 비밀투표로 짐 조던 하원 법사위원장을 소수당 원내대표로 선출했다고 보도했다. 지난주 민주당이 상·하원을 모두 장악한 지 일주일 만이다. 마이크 존슨 현 하원의장은 이 자리에 출마하지 않았다.
62세인 조던 의원은 2006년 오하이오 북부의 보수 성향 농촌 지역구에서 처음 당선됐다. 그는 강경 보수 모임인 '프리덤 코커스'의 창립 멤버로, 이 모임은 전 공화당 하원의장 존 베이너가 '입법 테러리스트'라고 부르기도 했다. 청문회에서의 공격적인 질의로도 유명하다.
다만 조던은 오하이오주립대 레슬링 코치 보조 시절 팀 주치의의 선수 성학대를 알고도 묵인했다는 의혹에 휩싸인 바 있다. 그는 모든 의혹을 부인했고 대학 조사에서도 확실한 증거는 나오지 않았다.
상원 공화당도 이날 비공개 회의를 열고 존 튠(사우스다코타) 원내대표를 만장일치로 재선출했다. 조던이 하원의 강경 전투형이라면, 튠은 당내 주류·협상형으로 분류된다.
이번 지도부 선거는 트럼프 임기 마지막 2년 동안 공화당이 소수당으로서 어떤 역할을 할지를 가늠하게 한다. 민주당이 상·하원을 장악했지만, 주요 법안을 처리하려면 여전히 공화당의 협조가 필요하다. 상원(100석)에서는 대부분의 법안 통과에 60표가 필요한 필리버스터 규정이 있고, 민주당의 의석수는 대통령의 거부권을 뒤집는 데 필요한 3분의 2에도 못 미치기 때문이다.
mj72284@newspim.com