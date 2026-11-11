美 민주당 상원 장악에도 '슈머 체제' 쇄신 요구 봇물

AI 핵심 요약beta
- 10일 민주당 상원의원들이 슈머 원내대표 연임에 반대했다
- 샌더스와 오카시오코르테스도 지도부 교체 정서를 언급했다
- 슈머는 연임을 자신하지만 슬롯킨 등은 공개 경쟁을 요구했다
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 지난주 중간선거에서 상원을 장악한 미국 민주당에서 지도부 세대 교체 요구가 거세다. 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 연임을 자신하지만, 버니 샌더스(무소속·버몬트) 상원의원과 알렉산드리아 오카시오-코르테스(AOC) 하원의원을 비롯한 당 안팎에서 반대 목소리가 분출하고 있다.
10일(현지시간) 샌더스 의원은 기자들에게 슈머를 지지하지 않겠다고 밝혔다. 아직 공식 도전자는 없지만, 그는 "슈머가 무투표로 당선되지는 않을 것"이라며 상황이 바뀔 수 있다고 시사했다.
같은 날 오카시오-코르테스(민주·뉴욕) 의원도 같은 뉴욕 출신인 슈머를 지지하느냐는 질문에 "그 결정은 상원의원들에게 달렸다"며 선을 그으면서도 "(지도부 교체) 정서가 여러 곳에서 보인다"고 말했다.
동료 상원의원들 사이에서도 반발이 일찌감치 터져 나왔다. 지난 7일 워싱턴에서 열린 선거 후 모임에서 크리스 밴 홀런(메릴랜드)과 엘리사 슬롯킨(미시간) 의원은 슈머 대표에 대한 지지를 거부했고, 슬롯킨 의원은 본인이 원내대표에 나설 가능성도 배제하지 않았다. 같은 자리의 마크 켈리(애리조나) 의원은 슈머를 지지하겠다면서도 이전과는 다르게 해야 한다는 요구에 동참했다.
밴 홀런 의원은 "차기 민주당 대표의 '대관식(戴冠式)'은 없어야 한다"며 "어디로 갈지에 대한 코커스의 완전한 이해 없이는 누구도 백지수표를 받아선 안 된다"고 강조했다. 그는 동료들에게 슈머가 비전을 제시할 때까지 지지를 유보하라고 촉구했다.
슬롯킨 의원은 더 직설적이었다. 모임에서 슈머의 이름이 거론될 때마다 야유가 쏟아진 가운데, 그는 "원내대표가 되고 싶다면 첫 100일 계획이 무엇이냐"며 "민주당이 제대로 정신 차리도록 어떻게 다르게 할 것이냐. 그걸 내놓지 못하면 나는 당신을 찍지 않겠다"고 말했다. 출마 여부에는 "열린 경쟁이고, 어떤 것도 배제하지 않는다"고 답했다.
새로 입성하는 민주당 상원의원들도 새 리더십을 요구하고 나섰다. 애덤 해밀턴(캔자스) 당선인은 "척 슈머는 많은 사람에게 더 분열적인 인물로 비친다"며 "우리를 하나로 모을 사람이 필요하다"고 말했다. 트로이 잭슨(메인), 애니 앤드루스(사우스캐롤라이나), 페기 플래너건 당선인 등도 새 지도부가 필요하다는 입장을 재확인했다.
그럼에도 슈머는 연임을 자신하고 있다. 그는 지난 금요일 뉴욕타임스(NYT) 팟캐스트에서 "우리 코커스는 전진에 집중하고 있다"며 "모두가 우리가 이룬 성과에 매우 만족한다"고 말했다. 공식 도전자가 아직 없는 데다, 원내대표가 되려면 소속 의원 과반의 지지만 있으면 되는데 중간선거 압승으로 민주당 의석이 최소 54석으로 늘어난 덕에 일부가 반대해도 선출이 가능하다.
다만 이번 논란은 민주당의 압승조차 누가 당을 이끌어야 하는가를 둘러싼 오랜 갈등을 덮지 못했음을 보여준다. 특히 2028년 대선 출마를 저울질하는 의원들 사이에서 이 논쟁은 더 뜨겁다. 밴 홀런, 슬롯킨, 켈리가 모두 잠재적 후보군으로 거론된다. 밴 홀런은 원내대표 출마에 대해 "내 초점이 아니다"라며 2028년 대선을 저울질하고 있다고 밝혔다.
mj72284@newspim.com