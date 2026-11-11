[금/유가] 美, 이란 공격 자제 시사에 유가 2개월래 최저…물가 쇼크에 금값 급락

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루비오 "제재·해상 봉쇄 효과…대규모 군사작전 불필요"…중동 공급 차질 우려 완화

러·우 종전 협상에 러시아 공급 확대 가능성…EIA, 2026년 세계 원유 수요 감소 전망

10월 CPI 전월비 0.4% 상승, 시장 예상 웃돌아…12월 금리 인상 기대 강화

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 이란에 대한 추가 군사행동 필요성을 낮게 평가하면서 중동발 원유 공급 차질 우려가 완화되자 국제유가가 2개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 러시아와 우크라이나의 종전 협상 재개에 따른 공급 확대 가능성과 미국의 금리 인상 우려에 따른 수요 둔화 전망도 유가에 하방 압력을 가했다.

10일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 81센트(0.9%) 내린 배럴당 86.04달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전장 대비 1.08달러(1.2%) 하락한 배럴당 91.49달러에 거래를 마쳤다.

두 유종 모두 8월 31일 이후 최저 종가를 이틀 연속 경신했고, 기술적 분석상으로도 과매도 영역에 머물렀다.

이날 장 초반에는 두 유종 모두 배럴당 3달러 넘게 급락했다. 미국이 이란에 대한 추가 군사작전을 자제할 수 있다는 신호를 보내면서 중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 이에 따른 원유 공급 차질 우려가 후퇴한 영향이다.

마코 루비오 미국 국무장관은 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의에서 미국의 경제 제재와 해상 봉쇄가 효과를 거두고 있어 도널드 트럼프 대통령이 이란을 상대로 대규모 전투 작전을 수행할 필요가 없다고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령도 카타르 총리를 비롯한 역내 국가들의 요청을 받아들여 이란에 대한 추가 군사 공격을 보류할 계획이라고 밝힌 바 있다.

팀 워터러 KCM트레이드 수석 시장 애널리스트는 "시장은 중간선거 이후 트럼프 대통령이 이란에 대해 보이는 한층 유화적인 태도를 계속해서 우선적으로 반영하고 있다"고 말했다.

다만 이란 측이 미국과의 협상 가능성을 부인하면서 장 초반의 낙폭은 일부 축소됐다. 이란 최고 안보 당국자인 모흐센 레자이는 친이란 성향 방송사 알마야딘과의 인터뷰에서 테헤란과 워싱턴 사이에 현재 진행 중인 협상은 없다고 밝혔다.

중동 지역의 군사적 긴장이 완전히 해소된 것은 아니다. 사우디아라비아 주도 군사연합군은 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디 도시들을 향해 발사한 미사일을 요격했다고 밝혔다. 후티 반군은 사우디의 공습으로 예멘 수도 사나가 공격받았다고 주장했다.

◆ 러·우 종전 협상 재개…美 금리 인상 우려에 수요 둔화

러시아와 우크라이나의 종전 협상 재개도 국제유가의 추가 하락 요인으로 거론됐다. 양국 당국자들은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 지난 2월 이후 처음으로 평화 협상을 진행했다.

루비오 장관은 미국이 중재한 이번 회담을 생산적이었다고 평가했지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 러시아와 우크라이나 간 종전 조건을 둘러싼 입장 차이는 여전히 큰 것으로 전해졌다.

공급 측면의 부담뿐 아니라 원유 수요 둔화 전망도 유가 하락 압력을 키웠다.

미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 기준금리 0.5%포인트 인상 가능성이 부각됐다. 견조한 고용시장과 탄력적인 경제성장세, 거의 6년 동안 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있는 물가 상승률은 추가 긴축 가능성을 뒷받침하는 요인으로 지목되고 있다.

연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상하면 차입 비용 상승으로 경제활동이 위축되고 원유 수요도 둔화할 수 있다. 중동전쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 전 세계 소비자들이 이미 원유 사용을 줄이고 있다는 점도 부담이다.

한편 미국 에너지정보청(EIA)은 최신 전망에서 세계 석유 소비량이 2025년 사상 최대치인 하루 1억440만 배럴에서 2026년 하루 1억240만 배럴로 감소할 것으로 예상했다. 내년 세계 석유 소비가 올해보다 하루 200만 배럴 줄어들 수 있다는 전망이다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 美 물가 쇼크에 금값 3% 급락

미국 물가 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 달러화와 국채 금리가 상승하자 국제 금 가격이 3% 가까이 급락했다. 인플레이션 재가속 우려에 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 금리 인상 가능성이 부각되면서 금 투자 심리가 위축됐다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전장 대비 2.0% 하락한 온스당 4030.20달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 11일 오전 3시 53분 기준 전장 대비 2.7% 하락한 온스당 4028.39달러를 기록했다.

에드워드 메어 마렉스 애널리스트는 "물가 상승률이 예상보다 다소 높게 나오면서 단기적으로 금 가격에 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다"고 말했다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승했다. 9월 상승률인 0.6%보다는 둔화했지만, 로이터가 집계한 시장 전망치 0.3%를 웃돌았다.

예상보다 강한 물가 지표가 발표되면서 연준의 추가 금리 인상 가능성도 부각됐다. 특히 크리스토퍼 월러 연준 이사는 물가 지표가 지나치게 높게 나올 경우 보다 공격적인 대응을 지지할 수 있다는 입장을 밝혔다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴에 따르면 시장은 12월 기준금리 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상 가능성을 100% 반영했다. 50bp 인상 가능성도 물가 지표 발표 전 0%에서 발표 후 10%로 상승했다.

스탠다드차타드는 보고서에서 금 가격이 여전히 온스당 4000달러라는 중요한 가격대를 상회하고 있다고 평가했다. 이어 국제유가와 인플레이션 위험, 주식시장 흐름이 금 거래의 방향을 좌우하고 있으며, 특히 12월 연준 회의를 앞두고 금리 인상 기대가 주요 변수로 작용하고 있다고 진단했다.

kwonjiun@newspim.com